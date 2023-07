“ON AIR!” – ROSSI: “Pinto punta al capolavoro, ecco come può rafforzare la Roma guadagnandoci”, NARDO: “Pereyra nome giusto per un 3-5-2”, FOCOLARI: “Dybala deve restare a ogni costo”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “Calendario pericolosissimo. Quello lì (Lotito, ndr) riesce sempre ad acchitarselo a proprio piacimento, una cosa incredibile, ormai ho capito che è un personaggio molto più potente di quanto pensiamo. Milan e Inter un po’ lo sottovalutano… Mercato? Ci aspettiamo qualcosa prima di lunedì, giorno del raduno: un Llorente, un Kristensen… Attaccante? Morata sembra destinato al Milan. Icardi costerebbe 10-12 milioni di cartellino e 6 per l’ingaggio. Per il centrocampista puoi prendere Sabitzer o Sanches in prestito o Kamada a zero. Voi ci state a vendere Ibanez e Karsdorp e a prendere Sabitzer, Kirstensen e Icardi? E ti avanzerebbero pure i soldi per Baldanzi. Ci avresti rinforzato la squadra e avresti pure chiuso il mercato in attivo, e questo c’è nella testa di Pinto. Per me Pinto punta al capolavoro. Ecco perchè il “caccia i soldi” è un concetto relativo…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Il mercato è cambiato, ci sono tanti giocatori che vanno a scadenza di contratto, ora il mercato è fatto di occasioni: Icardi lo venderanno senza dubbio quest’anno, ora lo puoi prendere, l’anno prossimo no. Kamada? E’ extracomunitario, e se la Roma lo prendesse adesso limiterebbe le sue scelte per il futuro. Se la Roma volesse prendere un attaccante sudamericano, poi devi avere la possibilità di farlo…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Xhaka è andato per 25 milioni al Bayer Leverkusen, la Roma, poverina, di soldi non ne ha e perciò quello è andato. Però vabbè, ci sono altri giocatori… La Gazzetta dello Sport dice che Morata vuole andare al Milan, Il Messaggero invece scrive che la Roma è ancora in corsa…boh…una tristezza sta giornata… Dybala? La Roma gli darà un aumento e lui resterà, è l’ordine naturale delle cose. Adama Traorè? L’ho visto un paio di volte, e ho pensato: “Non c’entra niente col calcio…“, però magari è buono per fare a botte con gli arbitri…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Dopo un giugno abbastanza attivo, ora è una fase di attesa. Nei prossimi giorni arriveranno Llorente e Kristensen, ma per i prossimi due affari, centrocampista e attaccante, ci vorrà tempo. Anche per Frattesi la Roma avrebbe speso molto poco al momento, perchè sarebbe stato un prestito oneroso con obbligo di riscatto il prossimo anno. Sabitzer e Sanches sono nomi nella lista, ma Pinto sta aspettando per vedere se escono altre occasioni. L’urgenza resta l’attaccante, prenderne uno forte in prestito non è semplice e per questo serve tempo. C’è da aspettare un po’…”

Alessio Nardo (Tele Radio Stereo): “L’acquisto del centrocampista e dell’attaccante non possono essere sbagliati. E’ giusto fare tutte le riflessioni del caso, a meno che non ti capiti la grande occasione da non lasciarsi sfuggire. Possibile che Mou stia pensando a un passaggio al 3-5-2, e allora una mezzala tipica ti sarebbe assolutamente utile. E il nome di Pereyra potrebbe essere quello giusto: può fare la mezzala, può fare l’esterno a tutta fascia, ma anche il sotto punta. Viene da una stagione ottima a Udine, come profilo secondo me ci sta tutto…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Le sirene su Dybala mettono tutti sull’allerta. Io spero che Dybala riesca a trovare una soluzione con la Roma e che continui a deliziarci. La Roma deve essere pronta ad accontentarlo perchè se lo è meritato..”

Furio Focolari (Radio Radio): “Dybala resta volentieri alla Roma, ma si tratta di un professionista. I giocatori tirano acqua al loro mulino, è normale che Dybala chieda un aumento di stipendio. Questo è il mercato: se il Chelsea gli promette 10 milioni l’anno, per trattenerlo devi dargli qualcosa in più, è la legge del mercato. Io per Dybala farei le barricate, dovrebbe restare a tutti i costi…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Per Dybala non ci sono offerte concrete dall’estero, sono tutte chiacchiere, io non vedo nessuno pronto a spendere 12 milioni della clausola. La Roma deve rinnovargli il contratto e togliere la clausola che per l’estero è fin troppo abbordabile. Milinkovic? Situazione diversa: è nel pieno della sua carriera, Dybala no. Il giocatore della Lazio non ha ancora provato l’esperienza di giocare in una grande squadra, mentre Dybala lo ha già fatto…”

