La Roma annulla la tournée asiatica, squadra di nuovo in ritiro in Algarve: le ultime

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma è pronta per il suo quarto ritiro in Portogallo. Il club ha deciso di annullare definitivamente la tournée in Asia, cancellando anche l’amichevole con il Tottenham, per spostarsi nuovamente in Algarve.

Lo riferisce in questi minuti il portale del Corriere dello Sport. Accontentato Mourinho, che potrà preparare al meglio la squadra in vista della stagione che partirà il 20 agosto con la prima sfida di campionato contro la Salernitana.

Dopo l’annullamento della tournée in Asia, i dirigenti della Roma hanno a lungo studiato una possibile location per la preparazione di fine luglio: scelta ricaduta nuovamente sull’Algarve a partire da sabato 22 luglio, fino probabilmente a domenica 30 luglio, ma in una sistemazione diversa rispetto a quella delle ultime due estati e dello scorso dicembre.

Da Albufeira – che ospiterà altri club in quelle date – la Roma molto probabilmente si sposterà verso Faro a circa 45 chilometri di distanza dalla precedente location. Da riprogrammare anche le amichevoli di fine mese: tra il Portogallo e i primi giorni di agosto saranno programmate sfide contro squadre di categoria. La prima partita della pre-season invece si giocherà il 15 luglio contro la Boreale.

Fonte: Corrieredellosport.it