A Mou mancano ancora tre titolari

AS ROMA NEWS – Meno tre al raduno. Il Mourinho-ter scalda i motori, ancora qualche giorno e poi la nuova stagione, quella che nei piani originari dei Friedkin e dello Special One sarebbe dovuta coincidere con la lotta per il titolo, aprirà i battenti.

“Come mi vedo a Roma tra tre anni? A festeggiare qualcosa“, aveva detto Mou nel giorno della sua presentazione. Nel frattempo però i piani del club sono cambiati dopo l’accordo pattuito con la Uefa per evitare delle pesanti sanzioni. Il primo anno il club aveva investito (non sempre in maniera oculata) quasi 100 milioni di euro sul mercato. L’estate successiva è avvenuta l’inversione a U che non ha di certo fatto felice Mourinho.

Ora, arrivati a tre giorni dal raduno, al tecnico portoghese mancano ancora i tre titolari che aveva chiesto: un terzino destro, un centrocampista che porti dinamismo e gol, e un attaccante di livello che possa permettere alla squadra un ulteriore salto di qualità.

Per ora la casella degli acquisti è ferma ai due parametri zero, Ndicka e Aouar, che daranno più profondità alla rosa. Se la difesa al momento pare sistemata (il rientro di Llorente viene dato per scontato) c’è ancora parecchio da fare su centrocampo e attacco. Mourinho per il momento ha scelto una strategia comunicativa insolita: quella del silenzio più totale. Nessun messaggio, neanche criptico, sui social, dove invece era sempre stato molto attivo nei mesi scorsi.

Tiago Pinto, superata brillantemente la fase uno, quella delle plusvalenze necessarie entro il 30 giugno, ora sta affrontando con le consuete difficoltà questa nuova parte del calciomercato: senza cessioni (Ibanez e Spinazzola i più in bilico), la Roma sarà costretta, salvo rare eccezioni, a muoversi sul filo di prestiti e parametri zero.

Per questo accontentare le richieste di Mourinho non sarà facile, e sarà necessario tempo. Per il mediano la corsa sembra ristretta a Sabitzer (la Roma proverà a prenderlo in prestito) e Renato Sanches (i canali col PSG sono apertissimi), mentre per il terzino è da tempo nel mirino Kristensen, affare che però ancora non ha portato alla fumata bianca.

Per l’attaccante invece sembra scontato l’arrivo di Gianluca Scamacca, per il quale la Roma sta lavorando ai fianchi il West Ham forte della volontà del giocatore. Ma i tempi sembrano essere lunghi. Mou non vorrebbe aspettare troppo: affrontare la prima parte del precampionato con un solo centravanti a disposizione non sarebbe il massimo della vita. Occhio dunque a possibili sorprese sul mercato: Duvan Zapata dell’Atalanta potrebbe diventare un’idea in attesa del via libera per Scamacca.

Sempre più lontano Alvaro Morata: lo spagnolo è più vicino al Milan, che gli ha offerto un contratto importante e la possibilità di giocare la Champions. La Roma ci aveva pensato quando Abraham era ancora sano: nelle idee di Pinto, Tammy sarebbe dovuto essere il calciatore con cui fare cassa per poter puntare con forza sullo spagnolo. Il ko dell’inglese ha complicato maledettamente i piani.

Giallorossi.net – A. Fiorini