Roma al futuro: occhi su Habib Diarra per il centrocampo

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Tra Sabitzer e Renato Sanches spunta Habib Diarra. La Roma, racconta l’edizione odierna de Il Tempo, sta seguendo il giovane mediano senegalese dello Strasburgo.

Diarra, 19 anni, sarebbe nel caso un investimento per il futuro del club, e non certo il titolare che Mou ha chiesto per il centrocampo del prossimo anno. Sul franco-senegalese hanno messo gli occhi anche il Bologna in Italia e il Lens in Francia.

La quotazione del giocatore su Transfermarkt è già arrivata a 10 milioni di euro, una cifra considerevole per un ragazzino di quella età. Centrocampista duttile, Habib Diarra nasce come mediano ma è in grado di giocare anche da trequartista essendo dotato anche di una buona tecnica di base.

Con lo Strasburgo quest’anno in Ligue 1 ha collezionato ben 33 presenze, condite con tre gol e tre assist. Non pochi per un centrocampista della sua età. Dopo questa stagione molto promettente, il suo valore di mercato è triplicato. La Roma lo sta valutando con grande interesse.

Fonti: Il Tempo / Transfermarkt.it