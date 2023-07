Roma, risale Sanches. E per l’attacco si avvicina Traorè

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Morata è più lontano, Scamacca e Adama Traorè più vicini. Tiago Pinto deve fare di necessità virtù, e continuare a lavorare su prestiti e parametri zero per accontentare Mourinho. Che avrebbe allenato volentieri l’attaccante spagnolo dell’Atletico Madrid, ma sul quale sembra aver fatto breccia il pressing del Milan.

Stando a quanto racconta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Morata ha infatti risposto con un garbato “no, grazie” alle avances di Mourinho e Dybala, che avevano provato a persuaderlo a trasferirsi a Trigoria. L’offerta del Milan è quella che convincerebbe di più lo spagnolo.

Resta il giallo sulla rescissoria: ieri Angelo Mangiante di Sky Sport ribadiva l’esistenza di una clausola da 10 milioni, la Gazzetta dello Sport invece oggi racconta come il prezzo stabilito dal nuovo accordo col l’Atletico sia di 20 milioni. Prezzo che il Milan non vuole pagare: i rossoneri puntano allo sconto, per 12 milioni l’affare si può chiudere.

La Roma, incassato il no di Morata, resta in attesa del via libera del West Ham per Scamacca. Ma per l’attacco si avvicina Adama Traorè, jolly offensivo che potrebbe fare comodo a Mourinho: l’esterno spagnolo è libero di firmare con i giallorossi, e dopo la frenata del Milan crescono le quotazioni del suo trasferimento a Trigoria a zero.

In risalita anche quelle di Renato Sanches: il portoghese, 25 anni, è un pallino di Tiago Pinto. Dopo la stagione negativa al PSG, il centrocampista è facilmente raggiungibile ripetendo un’operazione alla Wijnaldum. La speranza della Roma è che stavolta le cose vadano diversamente.

Più tiepido Mourinho sul profilo del mediano portoghese: lo Special One preferirebbe il giapponese Kamada (ma a gennaio ha la coppa d’Asia) o l’austriaco Marcel Sabitzer, che però il Bayern Monaco non vorrebbe cedere in prestito.

