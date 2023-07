Calciomercato Roma, dalla Spagna: Mourinho prova a convincere Morata, ma l’attaccante…

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nuove voci sul possibile ritorno in Italia di Alvaro Morata, l’attaccante spagnolo che Milan e Roma vorrebbero riportare in Serie A.

Stando a quanto raccontano media spagnoli, e più precisamente il portale sportivo iberico Relevo.com, Josè Mourinho avrebbe chiamato Morata per convincerlo ad accettare la corte della Roma, suggerendogli di preferire la destinazione capitolina a quella milanese.

Morata però non sembra essere ancora persuaso dalla proposta avanzata dal club giallorosso al suo agente, e ritiene non troppo convincente l’offerta della Roma.

Per questo al momento il Milan resta in pole, con i rossoneri che hanno offerto allo spagnolo un contratto da 4 milioni di euro l’anno e possono garantire la Champions League all’attaccante. In corsa anche gli arabi dell’Ettifaq di Gerrard, che però non sembrano aver convinto Morata.

Fonte: Relevo.com