CALCIOMERCATO ROMA LIVE – Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

Ore 10:30 – MORATA, C’E’ L’OFFERTA DEL MILAN – Il Milan fa sul serio per Alvaro Morata (30): offerto un quadriennale da 4 milioni a stagione al giocatore che ha ancora 3 anni di contratto con l’Atletico Madrid e una clausola rescissoria da 10 milioni. Lo rivela Angelo Mangiante di Sky Sport su Twitter.

Ore 9:45 – SALE MCTOMINAY PER IL CENTROCAMPO – Oltre a Sabitzer (29) e Renato Sanches (25) salgono le quotazioni di McTominay (26), centrocampista scozzese che Mourinho conosce molto bene e che vorrebbe allenare anche alla Roma dopo averlo lanciato al Manchester United. (Il Messaggero)

Ore 9:10 – KAMADA SI RAFFREDDA, IL MOTIVO – L’ipotesi Kamada (26) sembra raffreddarsi in chiave Roma per via della Coppa d’Asia che il giapponese giocherà in inverno. Per questo Pinto sembra volersi orientare su altri profili.

Ore 8:30 – MEZZA PREMIER SU DYBALA – Paulo Dybala (29) sta attirando l’interesse di Tottenham, Chelsea, Manchester United e West Ham. Primi sondaggi delle inglesi, la Roma si muove con l’agente del giocatore per provare a eliminare o cambiare la clausola tramite un rinnovo di contratto. (Il Messaggero / Corriere dello Sport)

Ore 7:50 – SCAMACCA, IL WEST HAM APRE – Si aprono spiragli per Scamacca (24) alla Roma: il centravanti manifesterà ufficialmente al West Ham di voler lasciare il club per vestire di giallorosso. Gli inglese sembrano essersi ammorbiditi e potrebbero trattare sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto. (Il Tempo)

