Aouar e Ndicka partiranno per la Coppa d’Africa: ecco le partite che rischiano di saltare con la Roma

NOTIZIE AS ROMA – I due nuovi acquisti giallorossi Aouar e Ndicka partiranno nel bel mezzo del campionato per giocare la Coppa D’Africa. La competizione avrà inizio il 13 gennaio, mentre la finale ci sarà l’11 febbraio.

Ndicka difenderà i colori della Costa d’Avorio, mentre Aouar quelli dell’Algeria. Se entrambi i neo giallorossi dovessero arrivare in fondo salterebbero ben 6 gare di campionato, alcune delle quali per niente banali: Atalanta, Milan, Verona, Salernitana, Cagliari e Inter.

I due rischiano di perdere anche gli eventuali ottavi e quarti di finale di Coppa Italia. Un problema non di poco conto per José Mourinho. Da qui le riflessioni per Kamada, che invece sarà impegnato nella coppa d’Asia.