“ON AIR!” – CORSI: “La Roma a oggi è ancora da sesto posto”, FERRAZZA: “Friedkin come Pallotta? Mi viene da ridere”, PES: “Qualcosa si muove per Scamacca”, NARDO: “Lui e Belotti davanti? Si scherza col fuoco…”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “Scamacca? Bisogna tenere conto dell’infortunio che ha avuto, e per questo decidere per un obbligo senza condizioni sarebbe un rischio. Per il West Ham darlo in prestito darebbe in pegno ad altri il compito di rivalutarlo, questo è il vantaggio per loro. Lui con Moyes non va d’accordo, hanno capito di aver sbagliato acquisto. Se la Roma ha in mente di realizzare un tesoretto con una cessione, o Ibanez o chi per lui, potresti anche decidere di spendere per un centravanti. L’unico per cui saresti obbligato a spendere è Icardi, che è in scadenza 2024. Sarà pure un giocatore problematico, ma segna. I problemi se li smazza Mourinho, se è simpatico o antipatico ci interessa poco, quello che ci interessa è che segni…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Se la Roma riuscisse a prendere Kamada a zero, e a vendere Karsdorp, Ibanez e magari uno tra Villar e Shomurodov, potresti prenderti un impegno sul centravanti…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “A vedere la Roma così, è di nuovo sesto posto. Noi dobbiamo considerare sempre che partiamo dietro. Dybala? Noi non pensiamo che la nostra società sia la più forte che c’è in Italia o in Europa, ma nemmeno che sia una proprietà di accattoni. E lasciar andare via Dybala sarebbe da accattoni. Tu devi andare da Dybala e proporgli il triplo, ma lui non può andare via. Se Dybala va via è finita. I giocatori vanno via se tu non li accontenti. Frattesi? C’è chi ha accollato il suo mancato arrivo a Mourinho perchè non voleva rinunciare a Bove. Ma tra un giocatore fatto e uno che si farà, secondo voi chi avrebbe preferito?…”

Paolo Cosenza (Centro Suono Sport): “Se Mourinho vuole Kamada, perchè non prenderlo? E’ lui che mette in campo la formazione. E non devi fare nemmeno un grosso investimento, visto che lo prenderesti a parametro zero. Frattesi? Il giocatore ce l’avevi in mano l’anno scorso, sarebbe venuto sicuramente, poi anche a gennaio avresti potuto chiudere tranquillamente. La Roma non si è fatta sotto e il calciatore ha deciso di guardare altre offerte…”

Francesca Ferrazza (Centro Suono Sport): “Inutile continuare a parlare di Frattesi, ormai è un giocatore dell’Inter e speriamo faccia una stagione tremenda a livello sportivo, visto che giocherà in una competitor della Roma… Mercato? E’ vero che anche le altre squadre non sono complete all’inizio dei ritiri, ma va considerata la classifica dell’anno scorso, parti con un dislivello importante che va colmato. Friedkin come Pallotta? Nessuna proprietà ha vinto nei primi due anni nella storia della Roma. La vittoria della Conference e la finale di Europa League sono le prime due cose che mi vengono in mente, e già questo mi fa tutta la differenza del mondo tra Friedkin e Pallotta. Mi viene da sorridere a pensare a questo paragone, non capisco nemmeno come si possano accostare le due gestioni…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Qualche passetto in più come possibilità di vedere Scamacca a Roma c’è rispetto agli altri giorni. E’ l’unico attaccante per il quale Pinto si è mosso. In queste ore sta cambiando la posizione del club inglese, sia per la cessione di Rice, sia per l’atteggiamento di Scamacca, la cui volontà sarà resta nota al club. Prenderlo in prestito gratuito è impossibile, ma un prestito oneroso a un paio di milioni con diritto di riscatto potrebbe essere una soluzione…Se dovesse arrivare Scamacca, penso che la coppia di centravanti sarà quella con Belotti, poi magari potrebbe arrivare un altro attaccante ma con caratteristiche diverse…”

Alessio Nardo (Tele Radio Stereo): “Sul fronte Scamacca si apre un grande punto interrogativo: la Roma lo ritiene il titolare del prossimo anno o è uno da inserire in rosa? Lui ha fatto bene due anni fa col Sassuolo, poi in Premier ha deluso. Non sembra essere il profilo ideale per diventare il titolare dell’attacco della Roma…io non ci credo. Se si ha la consapevolezza del problema grande dell’ultima stagione, e cioè la mancanza dei gol del centravanti, e si pensa di ripartire con Belotti, zero gol lo scorso campionato, e con Scamacca, tre gol in Premier, vuol dire che si gioca troppo con il fuoco…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Dybala è innamorato di Roma e spero che possa continuare a giocare con la Roma per altri anni. Non voglio neanche pensare che possa lasciare i giallorossi. Meglio prendere un parametro zero che spendere 36 milioni di euro per Scamacca…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Credo che Dybala resterà alla Roma. Ma parliamo di un fenomeno rispetto ai giocatori che ha il Chelsea: vogliamo paragonarlo a Pulisic? Se Pochettino lo vuole a tutti i costi, lo prendono…”

Gianni Visnadi (Radio Radio): “Mi sembra strano che Pochettino voglia Dybala, ha così tanti giocatori…. L’anno scorsa nessuna società ha preso Dybala a zero e la Roma lo ha preso a metà luglio. Penso che resterà con i giallorossi…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Non so se c’è qualcuno che voglia davvero prendere Dybala. L’anno scorso è rimasto libero per settimane, quest’anno invece bisognerebbe pagare la clausola rescissoria… Fra l’altro non arriva da una stagione nella quale ha fatto 25 gol e giocato 40 partite. La Roma deve fare di tutto per tenerlo perché dal punto di vista tecnico è ancora il calciatore più forte del nostro campionato…”

Redazione Giallorossi.net

Seguici su TWITTER e FACEBOOK per restare sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma!