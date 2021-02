“ON AIR!” – SAVELLI: “Quello che sta facendo la Roma non è normale”, CORSI: “Guardate se non dovremo andare da Fonseca col capo cosparso di cenere”, PIACENTINI: “Ma non è lesa maestà dire che c’è di meglio”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Iacopo Savelli (Roma Radio): “Non mi esalto dopo le vittorie e non mi deprimo dopo le sconfitte. A questa Roma bisognerebbe dire “brava” ogni giorno, e non ogni tanto. Questa squadra andrebbe incoraggiata e sostenuta, quello che sta facendo non è normale e non era nelle previsioni. Vi sottopongo oggi questa domanda: ci siamo interrogati sui limiti della Roma, del perché perde gli scontri diretti, che cosa manca per fare il salto di qualità. Dopo la partita contro l’Udinese, che era stata presentata come difficilissima, ma può essere che abbiamo sbagliato noi? Siamo certi che se la Roma giocasse un altro tipo di calcio, se giocasse un calcio più conservativo, avrebbe più punti di oggi? Fonseca sta perseguendo un percorso, dare alla squadra una certa mentalità, che passa anche attraverso qualche sconfitta pesante contro le grandi…”

Augusto Ciardi (Tele Radio Stereo): “Quando la Roma vince, c’è sempre un dazio da pagare: questa squadra batte solo le squadre che gli stanno sotto. La Roma torna terza in classifica, però adesso dovrà dimostrare. E questo accadrà pure se dovesse battere il Benevento, una di quelle squadre che la Roma batte sempre. La Roma è una garanzia, non c’è Deulofeu che tenga. E non mi pare che ci sia qualcuno che evidenzi come il megagalattico Milan perda con lo Spezia e pareggi col Verona e col Genoa, partite che ti costano punti esattamente come gli scontri diretti. La Roma queste partite le vince tutte, poi è vero che ha evidenti difficoltà contro le grandi. Ma se la Roma vincesse anche gli scontri diretti sarebbe a punteggio pieno…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Ci risiamo…la Roma non ha vinto, ha stravinto con l’Udinese. Partita dominata per novanta minuti. La Roma stavolta è terza da sola, e sta a sette punti dall’Inter, che vincerà lo scudetto come io avevo pronosticato. Che la Juve possa vincere il campionato, è una chimera. Se lo possono vincere loro, lo possiamo vincere anche noi. Il Milan sta cominciando a fare quello che deve fare. Domenica c’è il Benevento, e per la legge di Paulo faremo altri punti, e poi ci sarà Roma-Milan e lì mi ci gioco tutto che la Roma vince. E attenzione a questa storia…Guardate voi se non dovremo andare a casa di Fonseca in processione con le ceneri sparse sulla capoccia…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Questa Roma è una certezza. A seconda dhi chi affronti il sabato o la domenica, sai che umore avrai il lunedì. La Roma non batte solo le piccole, ma anche quelle medie di buon livello, come Udinese e Verona. La Roma non le batte soltanto, le umilia. Ieri nel primo tempo ha annichilito l’Udinese. Questo sembra funzionare solo fino a un certo livello, ora speriamo che la cosa continui contro il Benevento… Fonseca quando ha detto che Mayoral dà più profondità mi sembra aver dichiarato la sua scelta, che va al di là delle sanzioni punitive…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “E’ vero che la Roma con Mayoral ha un gioco e con Dzeko ne ha un altro. Ma è pure vero che Dzeko in dieci minuti fa un tiro in porta e un assist per Pedro. Ieri la Roma ha vinto bene, affossando l’Udinese… Se Fonseca vince non è che siamo dispiaciuti. Sta facendo un buon lavoro, e questo è sotto gli occhi di tutti, così come le lacune come l’eliminazione dalla Coppa Italia e le sconfitte con le grandi. Noi siamo contenti se la Roma vince, poi separato da questo si possono fare delle riflessioni e dire che ci sono allenatori che a mio avviso per la loro carriera e per quello che rappresentano sono superiori a Fonseca e che per fare un salto di qualità si debba passare anche per loro. Sostenere questo non mi sembra lesa maestà…”

Dario Bersani (Rete Sport): “Presumo che se Dzeko giocherà giovedì sera, non sarà in campo domenica contro il Benevento. Nella prossima di campionato ci saranno altri due scontri diretto: Atalanta-Napoli e Milan-Inter. Dzeko deve essere bravo ad accettare il suo ruolo da subalterno, da uno che non è più certo dalla maglia da titolare, per quello che s’è visto in campo e per quello che è successo fuori… A me Borja Mayoral ieri è piaciuto, anche se di fatto non è mai stato pericoloso. La scelta di Fonseca non mi sembra punitiva, non è gestionale, ma che ha a che fare con lo sviluppo della squadra. Chiedere a Dzeko, un giocatore di 35 anni, gli stessi movimenti di Borja Mayoral che ne ha 11 di meno, non so se è possibile. Non credo che abbia più quel tipo di attitudine…”

Marco Juric (Rete Sport): “Io credo che la qualità che esce dalla testa e dai piedi di Dzeko rispetto a quella di Mayoral mi sembra molto superiore. Siccome Mayoral non mi sembra questo cecchino sotto porta, ieri non è mai andato al tiro, vorrei che ci fosse una metodologia di spartizione del gioco in campo che sia simile a Borja Mayoral per dire che gioca meglio con lo spagnolo. E’ vero che l’età avanza, ma prima di panchinare Dzeko vorrei cercare di trovare una sintesi migliore di questo dualismo…A me interessa che la Roma vinca, e non ho la certezza che il suo massimo potenziale lo esprima con Borja Mayoral in campo. Quello che mi turba è che con l’Udinese lo spagnolo non ha avuto mezza occasione per tirare in porta, e contro la Juve non ne ha strusciata una…”

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio): “La Roma zitta zitta, quatta quatta, sta lì… La Roma quelle partite lì, in un quarto d’ora le risolve… Villar sta per essere convocato dalla nazionale spagnola. Sta crescendo a dismisura, è un calciatore pazzesco…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Il primo tempo la Roma ha giocato 4-1-4-1, io l’ho letta così. Villar bravissimo su De Paul, e grande Veretout. In 25 minuti la squadra ha chiuso la pratica. Il primo tempo in scioltezza e nella ripresa giusto un paio di disattenzioni, ma la Roma ha dominato facile. Ora aspettiamo la prossima…”

Furio Focolari (Radio Radio): “La Roma ha fatto una grandissima partita. Mi sorprende, ma quando è debole con le forti. Ieri non ha solo vinto, ha giocato bene. Il primo tempo sul piano del gioco è stata una cosa…ha asfaltato l’Udinese. Contro queste piccole o medie, perchè l’Udinese per me è una media, non ne sbaglia una. Veretout è uno stantuffo, Villar non è ancora un grande giocatore, ma gioca facile, è utile ed efficace. In avanti Mayoral ha fatto sponde, ma non ha mai tirato in porta. Lì c’è da migliorare. Fonseca sta dimostrando di essere un allenatore capace. E’ vero che la Roma ha un problema in porta, ma ieri ha fatto una parata straordinaria…”

Nando Orsi (Radio Radio): “La Roma quando affronta queste partite, le distrugge, durano pochi minuti. Non può esserci tutta questa differenza quando gioca con le grandi. Non è possibile avere due Roma così diverse, probabilmente è un problema mentale. Le sarebbe bastato vincere uno scontro diretto per essere in pienissima corsa scudetto…”

