Ecco Tahirovic, il colpo nascosto di Tiago Pinto

AS ROMA CALCIOMERCATO – Colpo last minute del mercato di gennaio, lo svedese Benjamin Tahirovic festeggerà i suoi 18 anni a marzo nella Capitale. Corteggiato da tantissimi club europei, l’attaccante di origini bosniache è entrato a far parte della Primavera di Alberto De Rossi.

Tiago Pinto, che lo seguiva da quando era dirigente al Benfica, lo ha voluto e lo ha preso dopo un periodo di prova. Acquistato come attaccante, trequartista per la precisione, Tahirovic per il momento è stato utilizzato come centrocampista, deve ancora terminare la sua formazione atletica e tattica.

Di piede destro, discretamente veloce nonostante l’altezza e capacità di trovare equilibrio tra la fase difensiva e quella di costruzione del gioco. Adesso sta lavorando insieme con la formazione Primavera, nel pieno del suo inserimento. Sta studiando l’italiano e il nostro calcio, giocandosi la chance di fare il salto di qualità tra i grandi il più presto possibile.

