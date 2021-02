Roma-Udinese 3-0, i voti dei quotidiani: super Veretout, Mancini al top. Qualche insufficienza per Cristante e Dzeko

AS ROMA NEWS – Queste le pagelle assegnate dai principali quotidiani ai giocatori giallorossi che ieri pomeriggio hanno battuto per 3 a 0 l’Udinese. Brilla Veretout, nettamente il migliore in campo. Bene anche Mancini, positivi anche Pau Lopez e Pellegrini. Qualche insufficienza per Cristante (insufficiente per il Corriere della Sera) e Dzeko (5,5 per La Repubblica).

IL TEMPO (A. AUSTINI)

Pau Lopez 7; Mancini 7.5, Cristante 6.5, Ibanez 6.5; Karsdorp 6.5; Veretout 8, Villar 7 Spinazzola 6.5; Pellegrini 6.5, Mkhitaryan 6.5; Morja Mayoral 6.5. Subentrati: Dzeko 6, Diawara sv, B. Peres sv, Pedro 7. Allenatore: Fonseca 7.

IL MESSAGGERO (A. ANGELONI)

Pau Lopez 6,5; Mancini 7,5, Cristante 6, Ibanez 6,5; Karsdorp 6, Villar 6,5, Veretout 8, Spinazzola 6,5; Pellegrini 7,5, Mkhitaryan 6,5; Mayoral 6. Subentrati: Dzeko 6, Diawara 6, B. Peres 6.5, Pedro 6.5. Allenatore: Fonseca 7.

CORRIERE DELLO SPORT (R. MAIDA)

Pau Lopez 7; Mancini 7, Cristante 6, Ibanez 6.5; Karsdorp 6.5, Veretout 7.5, Villar 6.5, Spinazzola 6.5; Pellegrini 6.5, Mkhitaryan 6; Borja Mayoral 6. Subentrati: Dzeko 6, Diawara sv, B.Peres sv, Pedro 6.5. Allenatore: Fonseca 7.

CORRIERE DELLA SERA

Pau Lopez 7; Mancini 7, Cristante 5.5, Ibanez 6.5; Karsdorp 6, Villar 6.5, Veretout 7.5, Spinazzola 6.5 ; Pellegrini 7, Mkhitaryan 6.5; Mayoral 6. Subentrati: Dzeko 6.5, Diawara n.g, B. Peres n.g, Pedro 6.5. Allenatore: Fonseca 7.

LA REPUBBLICA (M. PINCI)

Pau Lopez 7; Mancini 7, Cristante 5 Ibanez 6.5; Karsdorp 6.5, Veretout 8, Villar 6, Spinazzola 6; Pellegrini 6.5, Mkhitaryan 7; Borja Mayoral 5.5. Subentrati: Dzeko 5,5, Diawara sv, B. Peres sv, Pedro 6.5. Allenatore: Fonseca 7.

LA GAZZETTA DELLO SPORT (F. BIANCHI)

Pau Lopez 6.5; Mancini 7, Cristante 6.5, Ibanez 6.5; Karsdorp 6.5, Villar 7, Veretout 7.5, Spinazzola 6.5; Pellegrini 6.5, Mkhitaryan 6.5; Mayoral 6. Subentrati: Dzeko 6.5, Pedro 6.5, B.Peres n.g, Diawara n.g. Allenatore: Fonseca 7.

LEGGO (F. BALZANI)

Pau Lopez 6.5; Mancini 7, Cristante 6, Ibanez 6.5; Karsdorp 6, Villar 6, Veretout 8, Spinazzola 6.5; Pellegrini 6.5, Mkhitaryan 6.5; Mayoral 6. Subentrati: Dzeko 6.5, Diawara n.g, B. Peres n.g, Pedro 6.5. Allenatore: Fonseca 7.

IL ROMANISTA (F. PASTORE)

Pau Lopez 7, Mancini 7. 5, Cristante 6.5, Ibanez 7; Karsdorp 6.5, Veretout 7.5, Villar 7. 5, Spinazzola 6.5; Pellegrini 6.5, Mkhitaryan 7; Borja Mayoral 6,5. Subentrati: Dzeko 6.5, Diawara sv, B. Peres sv, Pedro 6.5. Allenatore: Fonseca 7.