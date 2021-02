Roma in ansia per Ibanez: difesa in emergenza totale per il Braga

NOTIZIE ROMA CALCIO – La bella vittoria di ieri ha lasciato però uno strascico che rischia di creare più di un problema a Fonseca in vista della partita di coppa di giovedì prossimo, ore 18:55, contro il Braga.

Stando a quanto scrive l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport (M. Cecchini), ieri il difensore brasiliano Ibanez è uscito malconcio dalla partita contro l’Udinese per colpa di un affaticamento muscolare.

La Roma è in ansia e il motivo è chiaro a tutti: con Smalling di sicuro indisponibile e Kumbulla in forte dubbio, Ibanez diventa preziosissimo per i giallorossi: se dovesse dare forfait anche lui, la retroguardia giallorossa sarebbe in emergenza totale per la partita di Europa League.

Fonseca infatti ha deciso di non inserire nella lista Uefa né Fazio né Juan Jesus, e i difensori sono finiti. Un azzardo alla luce di questi infortuni in difesa. Tutti si augurano quindi di riuscire almeno a recuperare l’ex difensore dell’Atalanta. Gli unici sicuri di farcela sono Cristante e Mancini.

Fonte: Gazzetta dello Sport