ROMA-UDINESE 3-0, Il Tempo: “Squadra a tratti ingiocabile”, Leggo: “Si può vincere anche senza Dzeko”, Il Messaggero: “I numeri danno ragione a Fonseca”

AS ROMA NEWS – Una grande Roma distrugge l’Udinese, che alla vigilia veniva vista come uno spauracchio considerati gli ultimi risultati ottenuti in campionato anche contro le big, e rilancia le sue ambizioni dopo la sconfitta dell’Allianz Stadium. Tutti i quotidiani titolano sottolineando la grande prova di Jordan Veretout.

“Una Roma a tratti ingiocabile”, si esalta Il Tempo (T. Carmellini) che sottolinea come la squadra, quando gira a mille in quel modo, diventa durissima da affrontare per tutti. “E per una volta si è intravisto anche il concetto palesato più volte dal tecnico portoghese secondo il quale questa squadra gioca meglio con Borja Mayoral in attacco che non con il più quotato Dzeko. Sembrava un’assurdità, eppure il tempo sta dando ragione a Fonseca: ieri l’ennesima conferma. È un’ammissione sanguinosa per chi ha sempre stimato infinitamente il bomber bosniaco, ma è innegabile che i movimenti, del brevilineo spagnolo, fanno meglio alla Roma: almeno in questa fase“, scrive il quotidiano.

Gli dà ragione anche Il Messaggero (U. Trani) che spezza una lancia in favore di Paulo Fonseca dopo il netto 3 a 0 di ieri: il lavoro del tecnico portoghese va oltre il successo contro l’Udinese. La Roma vince pure senza Dzeko che non è più titolare da 4 gare. I numeri danno ragione al tecnico: 9 punti su 12 a disposizione senza l’ex capitano.

Meno convinto Leggo (F. Balzani) che parla di “confronto intestino tra Mayoral e Dzeko. Fonseca ha deciso di schierare ancora lo spagnolo dimostrando di saper vincere anche senza il bosniaco. Il risultato gli dà ragione ma l’ingresso di Edin ha regalato maggiore imprevedibilità grazie anche a un rigore guadagnato ma non ravvisato da Giacomelli“.

“Tres Bien” è il titolo de Il Romanista, che sottolinea i tre gol e i tre punti che la Roma regala ai suoi tifosi proprio nel giorno di San Valentino. “Roma troppo superiore”, scrive invece la Gazzetta dello Sport. Il 3 a 0 è “un risultato che ci sta tutto per una squadra troppo superiore. Adesso la Roma deve puntare al salto di qualità: giocare bene e convincere anche con le grandi”.

