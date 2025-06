“ON AIR!” – CORSI: “La selezione di Gasp sarà spietata”, ROSSI: “Venderei tutti i nostri attaccanti per prendere Sesko e Piccoli”, MAINI: “Diamo una chance a Cherubini”

Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “Io farei una bella cosa: mi venderei Dovbyk, Shomurodov e Abraham…ce li facciamo 60 milioni con tutti e tre? Tu con questi 60 vai al Lipsia per Sesko, che quest’anno non hga fatto una grandissima stagione…io Sesko a 50-60 lo prendo. Mi sembra adatto a Gasperini, è uno che fa reparto da solo. Poi vado dall’Atalanta e gli chiedo Piccoli in prestito, magari inserendo un diritto di riscatto. Quindi fuori Shomurodov, Dovbyk e Abraham, e dentro Sesko e Piccoli…non lo fareste?…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Io penso che Paredes alla fine andrà via…Più che le intenzioni di Paredes, sarà fondamentale il pensiero di Gasperini: se l’allenatore lo ritiene centrale nel progetto, io penso che Paredes resterebbe volentieri. Si adatta meglio a tutti gli allenatori uno come Cristante, anche se come valore assoluto per me Paredes è superiore…”

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “Siamo sicuri che Paredes è così convinto di voler tornare al Boca? Secondo me lui vuole tenere un piede in due staffe perchè non è così convinto…Lato Roma c’era la voglia di trattenerlo un anno, altrimenti non gli rinnovavano il contratto. Sostituire Paredes non è mica uno scherzo, parliamo di uno che gioca nell’Argentina campione del mondo. Parliamo di un giocatore di 31 anni, integro fisicamente, che può giocare sia giovedì che domenica…Io penso che Gasp prima di dire “sì vai“, vuole un sostituto all’altezza. Guardate che Gasp mica è venuto qui mica a scherzare. Se Paredes va via, serve un altro Konè non un Pisilli da mettere in panchina, spero che questo sia chiaro alla Roma…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Paredes? Gasperini vuole gente che corre: o lui fa un gruppo che si immola per lui, o lo mandano via, non c’è niente da fare. Ci vogliono soldati, atleti che abbracciano quello che Gasp vorrebbe, gente che lotta per lui e per la Roma. E sarà spietato nella selezione. Baldanzi alla Papu Gomez? Chi lo scrive ci capisce poco di calcio…andate a guardare la forza fisica di Gomez, nonostante fosse piccoletto, era un bastar*o come giocatore…forza fisica, tirava da tutte le parti, e giocava 90 minuti in campo. Poi se Gasp riesce a profondere forza ed energia anche a chi non ce l’ha, ma magari…può succedere di tutto…”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “Paredes ha rotto le scatole con queste interviste, è diventato un incubo… Baldanzi? Secondo me è uno di quei giocatori che puoi valorizzare con la cura Gasperini e che l’anno prossimo potrai rivendere a caro prezzo. Come dedizione e voglia di lavorare, io ce lo vedo bene con Gasperini…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Chivu ha allenato due anni in Primavera, un minimo di gavetta l’ha fatta e questo lo ha aiutato. De Rossi deve trovare un contesto che gli permetta di crescere e costruire con fiducia. Ora gli serve una squadra per lui, dove ha la possibilità di fare delle scelte e di costruire un progetto. Parma sarebbe una bella piazza per De Rossi, ma al momento mi sembra più possibile la Cremonese…”

Jimmy Maini (Radio Manà Manà Sport): “Faccio una provocazione: perchè non dare una chance a Cherubini, che è un ragazzo che viene dal vivaio? Io credo che si debbano rivalutare i nostri prodotti del settore giovanile invece di cercare sempre il nome esotico. Io un tentativo con Cherubini lo farei, poi se ti accorgi che non è all’altezza allora come non detto, ma almeno valutiamolo…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “La curiosità più grande su Gasperini è capire quale sarà l’indirizzo sul mercato e quanti calciatori sono necessari, e non per rivoluzionare, ma per apportare delle modifiche secondo le esigenze del nuovo tecnico. Capire in che direzione si può andare. Svilar resta? Era abbastanza normale, c’era la volontà del calciatore di rimanere. La Roma mantiene uno dei migliori per rendimento…”

Mario Mattioli (Radio Radio): “Gasperini è l’uomo giusto tecnicamente, ma non so se sia al posto giusto. Io mi auguro che lo diventi. La squadra non si sposa molto con la tattica di gioco di Gasp, vedremo quello che accadrà. Non dimentichiamo che con l’Atalanta facevano anche due allenamenti al giorno, a Roma non ci si allena così tanto. Vedremo che reazione avranno quelli che rimarranno. Io penso che almeno 4 titolari dovranno essere presi, e sotto questo aspetto sono molto curioso. Penso che Gasp sia l’allenatore giusto per il rilancio, e la Roma può diventare una pretendente ai primi quattro posti se la società sarà in grado di accontentarlo…”

Redazione Giallorossi.net