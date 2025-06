Roma, il tesoretto è fatto: ora i primi rinforzi per Gasp

La Roma incassa e pianifica. Dopo le cessioni di Le Fée, Zalewski e Dahl, e con quella di Leandro Paredes ormai a un passo – destinazione Boca Juniors – il club giallorosso ha messo da parte un tesoretto importante da reinvestire sul mercato. E potrebbe non essere finita qui: anche Angeliño è vicino all’addio, con l’Al Hilal pronto ad affondare il colpo.

Un’operazione silenziosa ma efficace, quella condotta dal nuovo corso a Trigoria, che ha permesso di alleggerire il monte ingaggi e generare liquidità. Ora tocca a Gian Piero Gasperini: il tecnico attende rinforzi per costruire una squadra a sua immagine e somiglianza.

O’Riley per la mediana, ma non solo

Il nome in cima alla lista per il centrocampo è quello di Matt O’Riley. Il danese è in uscita dal Brighton e rappresenta un profilo ideale per il gioco gasperiniano: dinamismo, inserimenti e qualità nella gestione del pallone. La Roma è in pressing, forte delle risorse ottenute dalle recenti operazioni.

Più complicata la pista che porta a Rios, centrocampista classe 2003 finito nel mirino di big come Manchester United e PSG. La concorrenza è serrata e i costi elevati, ma il club giallorosso resta vigile.

Idee chiare sulle fasce

Gasperini ha chiesto esterni veri, capaci di dare ampiezza e continuità alla manovra. I nomi più caldi sono quelli di Andrei Ratiu del Rayo Vallecano, laterale destro con ottima corsa e buona fase difensiva, e Maxim De Cuyper del Club Bruges, mancino moderno e dotato di un piede educato.

Non è un caso che si guardi ancora al Belgio anche per rinforzare la retroguardia: piace molto Willian Pacho Ordonez, centrale fisico e duttile, che potrebbe aggiungere muscoli e personalità al reparto.

Da vendere a comprare: la nuova Roma prende forma

Il lavoro sulle uscite ha dato i suoi frutti. Adesso, con le basi economiche finalmente più solide, la Roma può pensare a costruire. Gasperini, che sarà presentato martedì prossimo, aspetta rinforzi per dare una nuova identità alla squadra. E a Trigoria lo sanno bene: ora serve alzare il livello.

