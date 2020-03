“ON AIR!” – AUSTINI: “L’Uefa scenda sulla terra, non si può giocare a calcio”, TRANI: “Ma quali play-off, il campionato finisca così”, ROSSI: “L’unica soluzione è rimandare l’Europeo”, DI GIOVAMBATTISTA: “Ripartire il 4 aprile? Scordiamocelo, è impossibile”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Alessandro Austini (Tele Radio Stereo): “Mai come in queste ore si conferma come il calcio stia perdendo il contatto con la realtà. Direi che non è un’emergenza solo italiana, il problema è mondiale. L’idea è di chiudere tutto tranne i servizi essenziali, e noi vogliamo giocare le partite di calcio? Ma non scherziamo…La Uefa scenda sulla terra e si arrenda… Capisco che la partita domani regalerebbe un paio d’ore di distrazione ai tifosi, ma non si può e non si deve giocare…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Chiudere tutto? Dobbiamo fidarci di loro… Prima chiudi e prima riapri… Ma la Roma gioca domani? Fossi in loro non ci andrei mai a Siviglia, anche lì cominciano ad avere picchi importanti… La gente ora è presa dal panico, perchè deve restare chiusa in casa e se succede qualcosa gli dicono pure di non andare in ospedale…e Gravina ci dice che sarebbe una mortificazione non assegnare lo scudetto… Ma voi vi sentite mortificati di questa cosa? Ma a me non me ne frega un cavolo…e non è un discorso di Roma o Lazio, vi prego di credermi…”

Ugo Trani (Rete Sport): “La Roma sta preparando la partita senza sapere che succederà… Per me il campionato deve finire così. L’unica cosa è assegnare i posti per le coppe e le retrocessioni in base alla classifica attuale. I play-off? Può essere un’idea per il futuro, ma perchè solo le prime quattro, dove sta scritto? Le prime 4 non esiste, tutte le altre devono dire di no. Non mi sembra la soluzione più probabile, per me la cosa più probabile è che il campionato finisca così…”

David Rossi (Roma Radio): “Dobbiamo fare i conti con questa situazione che si è creata, anche il calcio deve fare i conti col Coronavirus. Per quanto riguarda la Roma, siamo in attesa della dialettica tra Italia e Spagna con la Uefa di mezzo. Si sta pensando anche stavolta di far slittare le partite… Se l’Uefa comunica lo slittamento all’anno prossimo dell’Europeo libererebbe il calendario di giugno e permetterebbe ai campionati e alle coppe di slittare per un mese e di riposizionare le nuove date…si risolverebbero tante cose…sempre che la situazione si normalizzi in breve tempo…Anche perchè in Francia o in Spagna la situazione sembra essere all’inizio della presa di coscienza del problema…Io non avevo simpatia per il presidente del Consiglio Conte, e devo dire che lo sto ampiamente rivalutando…l’Italia è stata veloce a capire la gravità della situazione…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Il conteggio dei morti per coronavirus non mi convince…può essere che una persona muoia per la propria malattia, ma risulti essere positivo al Coronavirus, magari asintomatico…come viene conteggiato? I contagiati potrebbero essere anche due o tre milioni come niente…è chiaro che se i contagiati sono seimila e i morti sono 300, l’incidenza è del 5 percento che non è poco, sarebbe molto seria…ma se i contagiati sono due milioni, l’incidenza diventa dello 0,02 percento, e a quel punto sarebbe come un’influenza normale…”

Alessandro Angeloni (Rete Sport): “Capisco la storia del fatto che il virus colpisca soprattutto le persone più anziane o con patologie pregresse, però non è corretto dire “colpisce chi è debilitato”, perchè magari quella persona debilitata camperebbe altri 15 anni…ci sono cardiopatici che vanno avanti per 50-60 anni… A me il conteggio, questa specie di roulette…i morti, i guariti, i contagiati…ma come fai a sapere quanti sono i contagiati… Ora siamo a 10 mila, ma secondo me saranno almeno tre volte di più…”

Daniele Lo Monaco (Rete Sport): “Se dieci giorni fa mi avessero detto che la gente sarebbe stata in fila per entrare al supermercato, tutti con le mascherine addosso, avrei pensato a un film o di essere su Scherzi a parte… Stiamo vivendo in un film e non so quali saranno le conseguenze… Play-off? Non è che vero che sono le prime quattro a giocarle…è al Lega che deve trovare la formula…”

Guido D’Ubaldo (Radio Radio): “La Roma ancora non sa se potrà partire e andare a Siviglia. E’ in corso una mediazione tra l’Uefa e il governo spagnolo. La situazione andrebbe gestita diversamente dall’Uefa, che cerca di tenere in piedi le coppe e l’Europeo quando l’intero sistema calcio mondiale dovrebbe fermarsi… Trattativa Friedkin-Pallotta? C’è una pausa di riflessione nonostante la due diligence sia ultimata. Ma la crisi dei mercati internazionali impone a Friedkin di fare una riflessione. Tirarsi indietro? No, però andrà riformulata l’offerta. Quello che sta succedendo avrà effetti, e bisognerà rivedere tutto e ritornerà tutto in discussione. Ma la sua volontà di acquistare la Roma resta intatta…”

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio): “Il campionato non riparte, ma lo farà molto più in là…scordiamoci il 4 aprile, è impensabile. Penso che i club e la Lega si stanno preparando a questa cosa. Ma se Sky non trasmette le partite ti chiede i soldi indietro, e le società sarebbero costrette a portare i libri in tribunale…è un grosso problema…”

Furio Focolari (Radio Radio): “La cosa vergognosa è che bisogna fare per forza gli Europei, mentre spostandoli all’anno prossimo si risolverebbero molti problemi… La Uefa fa come i soldati giapponesi, non si accorge che la guerra è finita… Ma noi parliamo del campionato, ma secondo voi le coppe vanno avanti? Ora giocano questo turno, ma pioi non giocheranno più! Guardate che in Spagna, in Germania e in Francia sta succedendo quello che è successo qui in Italia qualche giorno fa!…”

Roberto Renga (Radio Radio): “Ma i play off come li fai? Giocano le prime quattro o le prime otto? Perchè devono essere solo le prime quattro? Non c’è scritto da nessuna parte…A questo punto conviene finire il campionato…”

