Coronavirus, Torres (Pres. Getafe): “Non andremo a Milano, mi auguro che anche la Roma non vada a Siviglia”

ULTIME NEWS AS ROMA – Il presidente del Getafe, in mattinata, ha dichiarato che la sua squadra “non andrà a Milano” per via dell’emergenza Coronavirus.

Angel Torres ha poi aggiunto al sito: “Il Governo ha detto che non si può viaggiare, non lo faremo. E mi auguro che anche la Roma non viaggi per Siviglia, così da non correre rischi”.

Fonte: Tmw.com