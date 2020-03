ULTIME DA TRIGORIA – Rifinitura in corso, problemi per Perotti e Under

AS ROMA NEWS – Due problemi per Fonseca nella rifinitura di oggi in vista della partita che dovrebbe giocarsi domani sera a Siviglia.

Sia Diego Perotti che Cengiz Under hanno svolto lavoro individuale per affaticamenti muscolari, il primo al polpaccio e il secondo al quadricipite. Entrambi quindi sarebbero in dubbio per la gara di domani.

La squadra resta in attesa di conoscere come raggiungere la Spagna: il volo in teoria sarebbe fissato per le 15, eppure ancora la Roma non sa se potrà raggiungere o meno la penisola iberica.

Redazione Giallorossi.net