Friedkin-Roma, la trattativa non è in discussione. Esclusa l’ipotesi di un suo ingresso come socio di Pallotta

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Frenata sì, ma la trattativa tra Friedkin e Pallotta è ancora viva. E non è in discussione. Era lecito attendersi che l’affare rallentasse bruscamente dopo gli ultimi accadimenti in Italia e nel mondo del calcio, ma l‘affare non rischia di saltare.

Ovviamente il magnate texano, prima di chiudere il deal, vuole vedere come si concluderà l’emergenza e che effetti avrà sia sul campionato in corso che sui conti della Roma.

Tempi più lunghi per il closing, ma l’intenzione di Friedkin resta la stessa: diventare proprietario del club giallorosso. Esclusa l’ipotesi, circolata ieri, di un suo ingresso iniziale come socio di Pallotta. Una convivenza, seppur limitata a qualche mese, non è contemplata dal texano che vuole entrare come azionista di maggioranza del club.

