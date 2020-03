AS ROMA NEWS – Paulo Fonseca non parlerà in conferenza stampa oggi, alla vigilia del match di Europa League contro il Siviglia.

Lo ha annunciato in questi minuti l’emittente ufficiale “Roma Radio“. La decisione è stata presa vista l’emergenza Coronavirus.

Intanto resta incerto lo svolgimento della gara di domani sera per via anche dei problemi legati agli spostamenti della Roma verso la Spagna. Si attendono comunicazioni ufficiali in tal senso.

Redazione Giallorossi.net