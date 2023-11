“ON AIR!” – FERRAZZA: “Nello spogliatoio Roma c’è la fobia degli infortuni”, ROSSI: “Via alla campagna elettorale di Mou e Pinto”, PIACENTINI: “Ne resterà solo uno, e temo non sarà l’allenatore”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “La definizione di “campagna elettorale” mi sembra abbastanza azzeccata per questa doppia auto-promozione di Mourinho e Pinto. Ognuno cerca di tirare acqua al proprio mulino. Mi fa un po’ di tristezza che nessuno tiri la volata alla Roma, ma se la tirano da soli. Quello ricorda che ha fatto 150 milioni di cessioni, come se non le avesse mai fatte nessuno. Il problema prima era che si vendeva troppo, ora invece che non si vende abbastanza… Mou e Pinto sono due professionisti che pensano al futuro, e giustamente cominciano a fare campagna elettorale…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Le campagne elettorali di Pinto e Mourinho secondo me non porteranno né a due rinnovi ma nemmeno a due addii…ne resterà solo uno. E temo che non sarà Mourinho. Ma i Friedkin non penso che decideranno in base alla campagna elettorale, avranno degli elementi più concreti per prendere una decisione del genere. Io sono del partito di Candela: il contratto a Mourinho lo rinnoverei. Ma credo che le strade siano destinate a separarsi. Senza Mourinho non so se Pinto avrebbe lavorato meglio o peggio, di sicuro avrebbe fatto un mercato diverso. Avrebbe puntato su un profilo alla Marcos Leonardo e non su Lukaku…”

Claudio Moroni (Rete Sport): “Se Mourinho farà bene, non potrai mandarlo via. I Friedkin si tengono sue due strade, pronti a intervenire, e decideranno tra uno o due mesi. Ci pensano prima di fare una cavolata…Però se devi mandare via Mourinho per prendere Gilardino o Palladino, allora meglio puntare su Conte… Chi mi ha deluso di più è Pinto, che di quelli che ha comprato non gioca nessuno… Se hai Karsodorp e Celik, ma perchè prendi Kristensen che non ti aggiunge nulla? Pinto mi ha un po’ deluso… Mourinho è corresponsabilie, perchè è diventato filo-societario e ha avallato tutto. Ma siccome siamo ancora in corsa per tutto, sia in coppa che in campionato, io aspetto…. La notizia di oggi è che sia Pinto che Mourinho vogliono restare alla Roma, perchè qua si sta bene e c’è una prospettiva: per migliorarla ti basterebbero tre calciatori, un portiere, un terzino e un centrocampista…”

Francesco Oddo Casano (Rete Sport): “Le parole di Mourinho? Vorrei capire questa sua nuova immagine non più di allenatore furioso, extra-ambizioso, smanioso, ma più calato nella realtà romana un po’ come un pater familias…se lui realmente si è appassionato di una piazza dove la gente lo ama e dove è il capostipite di un progetto sportivo dove nessuno può mettergli i piedi in testa, oppure se è la solita strategia mourinhana… Mourinho ormai passa per essere Vasco Rossi: riempie gli stadi. In realtà il suo valore è molto diverso. La gente si è giustamente fatta affascinare, il suo arrivo era un segnale di grande ambizione. Ma se la Roma prende Conte rilancia le sue ambizioni, significherebbe che vuoi continuare a provare a vincere, quindi penso che la gente dovrebbe rispondere con lo stesso entusiasmo…”

Roberto Bernabai (Rete Sport): “L’avanzare degli anni ti porta a incattivirti, a isolarti e a odiare gli altri, oppure ti addolcisce. Io credo che Mourinho non stia rappresentando un’interpretazione di sé stesso. Roma pè una città che ti ammalia, ti adotta. E chi non vorrebbe vivere quello che sta vivendo lui: sei idolatrato, sei amato, sei acclamato. Anche ben pagato? Sì, ma lui avrebbe potuto vivere altre 10 vite anche senza aver bisogno dello stipendio della Roma. Non so se Conte potrebbe avere lo stesso impatto, è un personaggio molto controverso…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Pinto dice che in questi tre anni hanno venduto giocatori sopra i 30 anni e con uno storico di infortuni significativo…uno che ha portato Sanches, questa cosa non la deve dire. E poi i giocatori sopra i 30 anni che hanno venduto sono Dzeko, Mkhitaryan, Pedro…che non erano rotti per niente. Al di là di tutte le chiacchiere che fa Pinto, in pratica ci dice che saranno ancora anni in cui non potranno spendere, questa è la storia…”

Francesca Ferrazza (Centro Suono Sport): “Io vorrei spostare l’attenzione su un altro argomento questa mattina, che secondo me è molto importante: nella Roma la paura di giocare facendosi male, e quindi non dare tutto perchè si è condizionati psicologicamente, non ce l’hanno solo gli infortunati cronici…non più. E’ diventata una specie di fobia nello spogliatoio, ed è un’altra cosa con cui Mourinho ha a che fare, i cui contorni non li conosciamo fino in fondo. Almeno fino a quando un giocatore andrà via e dirà: “Non sapete lì che succedeva…“, raccontandoci effettivamente quello che sta accadendo…”

Stefano Carina (Radio Radio): “Le parole di Pinto a me non lasciano traccia. Ogni volta che sento parlare sia i gm che gli allenatori lo fanno sempre pro domo loro. Sembra quasi che Pinto o Mourinho si stiano mettendo in mostra per strappare un rinnovo. Pinto ha fatto buone cose, ma evidenzia solo quelle e non gli errori, che sono stati tantissimi. Sul monte ingaggi non c’è stata la diminuzione che si attendeva. E poi il fatto di prendere sempre giocatori che hanno una cartella clinica abbastanza problematica, mentre gli altri club con delle restrizioni, tipo l’Inter, prendono Thuram… Il fatto che non si possa prendere un 17enne perchè costa troppo non è vero. Il primo anno la Roma ha speso 100 milioni per prendere Vina e Shomurodov…Ma poi hai venduto malissimo: ma puoi cedere Zaniolo per 18 milioni? Ma dai ragazzi, per favore. Ma aver rinnovato a Smalling a 34 anni, sapendo che aveva dei problemi al ginocchio, ma è stato un errore o no?…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Mourinho ha una tifoseria che non gli è mai andata contro, e questo va messo sul tavolino. Certo, si può discutere sull’acquisizione di questo o quel giocatore, si potevano non prendere tutti questi giocatori a rischio… Anche questa cosa di Smalling… Ognuno ha le sue responsabilità, e speriamo che la squadra chiuda la stagione in modo assolutamente positivo… Le parole di Pinto? Tempistica abbastanza fuori tempo, ora devi pensare a rimettere in piedi una stagione. E’ vero, hai portato a Roma giocatori che non pensavi mai come Dybala e Lukaku, ma hai preso troppi calciatori a rischio a livello fisico e questo avresti dovuto evitarlo…”

Tony Damascelli (Radio Radio): “Pinto? Quando uno parla del proprio lavoro rischia di essere inelegante e inopportuno. Parla dei propri meriti. Dire di aver riequilibrato i conti è il dovere di un dirigente che viene dall’estero e che arriva in una realtà delicata. Non mi meraviglia quello che ha detto…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Tiago Pinto omette un particolare importante quando dice che ha sfruttato il timing giusto per prendere Dybala, Lukaku e Mourinho: non ha detto che la proprietà ha messo le mani in tasca e tirato fuori un sacco di soldi. Poi dice che non possono arrivare a calciatori che costano tanto, ma la Roma ha preso Dybala e ha pagato soldi che l’Inter non aveva, e ha preso Lukaku, che la Juve non poteva permettersi con Vlahovic. La sua capacità dovrebbe essere quella di prendere giocatori poco conosciuti che non costano molto, altrimenti che ci stai a fare…Il Napoli ha preso Kvaraskhelia pagato 10 milioni, Szoboszlai la Lazio lo aveva preso a 12 milioni…se sei bravo me lo devo aspettare un acquisto del genere…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Nelle dichiarazioni di Pinto ho trovato il modo di fare di Mourinho, forse perchè sono entrambi portoghesi, e poi a forza di stare vicini…Pinto ha voluto fare l’oste che ti dice che il vino suo è particolarmente buono. Dice cose che Tare, Giuntoli o Sartori non hanno mai detto. I soldi che la Roma paga a Dybala e Lukaku, la Lazio non li avrebbe mai potuti pagare, ma nenanche a pensarci. E poi sui giovani: devi essere bravo a sceglierne, non esistono solo quelli da 30 milioni, ma anche da 5 o 6, e devi avere il coraggio di prenderli. Tiago Pinto ha tirato l’acqua al suo mulino…”

