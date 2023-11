Casarin: “Mourinho non fa il buffone, bisogna parlargli con rispetto. Impossibile dirgli di stare zitto, ti sovrasta”

NOTIZIE AS ROMA – L’ex arbitro e designatore Paolo Casarin, con più di trent’anni di carriera alle spalle, ha rilasciato un’intervista esclusiva sull’edizione odierna del Corriere dello Sport. Tra i tanti argomenti trattati Casarin ha parlato anche dell’attuale tecnico giallorosso José Mourinho.

Queste le sue parole: “Quando lui ricorda quello che ha vinto vuol farti sapere che ha lavorato, bene e tanto. Non fa il buffone e non ha voglia di perder tempo. Non gli puoi dire “stai zitto”, lui ti sovrasta. È un uomo intelligentissimo.

Bisogna parlargli con rispetto. E poi ha una dozzina di persone dietro di lui che lo pressano… Garcia, col gesto del violino, mi piacque tanto, pura creatività”.

Fonte: Corriere dello Sport