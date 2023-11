Una Roma di qualità: riecco Pellegrini con Dybala e Lukaku. Ma esplode il caso Sanches

AS ROMA NEWS – Qualità al potere per battere l’Udinese e riprendere la corsa verso la zona Champions. Mourinho pensa di rilanciare Lorenzo Pellegrini, tornato a disposizione del tecnico ormai da due settimane, per dare più fosforo alla mediana e trasmettere più palloni a Dybala e Lukaku.

Sarà dunque una Roma molto vicina a quella che Mou aveva in mente a inizio stagione, con la sola assenza (pesantissima) di Chris Smalling. L’inglese continua a non allenarsi in gruppo e il suo rientro, si spera, è fissato tra la fine del 2023 e l’inizio del 2024. A Llorente il compito di non far sentire troppo la sua mancanza, ma la coperta lì dietro resta molto corta.

Discorso a parte invece per Renato Sanches, ormai un vero e proprio caso dentro Trigoria: il giocatore si è fermato di nuovo a inizio settimana per un “affaticamento muscolare“. La cosa che sorprende in negativo è come possa accadere un problema del genere dopo qualche allenamento a ritmi non elevati, e per di più a un calciatore che non sta di fatto giocando mai.

Da Trigoria fanno sapere che il rientro in gruppo è previsto entro questa settimana, ma il problema resta: il portoghese non sembra in grado di mettersi alle spalle una volta per tutte i continui guai muscolari, e non appena gioca qualche spezzone di partita o si allena in gruppo per qualche giorno consecutivo, è costretto subito a fermarsi per evitare guai peggiori.

Mourinho deve pensare alla Roma come se Renato Sanches non ci fosse. Un problema non di poco conto, dato che il centrocampista box to box era una delle priorità dello scorso mercato estivo, e di fatto quella casella è stata lasciata vuota. Contro l’Udinese dunque la mediana sarà formata da Paredes in cabina di regia, con Cristante e Pellegrini intermedi. Bove e Aouar i ricambi. Davanti la super coppia Dybala-Lukaku, che però andrà sfruttata meglio delle partite precedenti: a capitan Pellegrini il compito di fare da raccordo tra centrocampo e attacco.

Giallorossi.net – A. Fiorini