“ON AIR!” – LO MONACO: “Pronto a un anno di transizione se me lo chiedesse De Rossi”, CORSI: “Allegri? Averceli allenatori col sangue nelle vene”, FERRAZZA: “Conte e Lukaku al Napoli? Mi dispiacerebbe molto”

David Rossi (Rete Sport): “Ghisolfi è un bell’uomo, e per questo ho letto delle motivazioni di preoccupazioni… Lui come Italo Zanzi? Lui doveva fare il sindaco di Roma, una delle persone più sottovalutate della storia mondiale… Zanzi è stata con due Miss Universo, non una…è un mito assoluto, e una persona perbene…”

Roberto Bernabai (Rete Sport): “Ghisolfi? Non so chi sia, ma al Nizza ne parlano bene. Ha raggiunto gli obiettivi, ma parliamo sempre del Nizza… Sono un po’ perplesso, arriva da un calcio completamente diverso dal nostro. Avevamo la possibilità di assumere qualcuno più avvezzo al nostro sistema, che è molto particolare. Chi viene da fuori farà fatica, ma non è una critica, è un dato oggettivo… A De Rossi era stata affidata una mission impossibile, e l’ha quasi sfiorata, di più cosa doveva fare… La fatica di dover ribaltare il risultato dell’andata contro il Leverkusen l’hai sentita contro l’Atalanta… Lukaku? Ieri abbiamo visto un attaccante che diventa decisivo nei momenti decisivi come Vlahovic. Vale la pena spendere 42 milioni per lui?…”

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “Ghisolfi aveva iniziato la carriera di allenatore, poi ha smesso per dedicarsi al ruolo di direttore sportivo, che fa da soli tre anni, prima al Lens e poi al Nizza. Avevamo detto che a differenza della scelta fatta con Pinto stavolta Friedkin sceglieva un ds, ma lui nel Nizza è stato qualcosa in più, anche lui era una sorta di general manager, aveva un ruolo di più ampio spettro. Attenzione quindi, perchè Ghisolfi alla Roma potrebbe essere un nuovo Pinto, e cioè il general manager dell’area sportiva…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Dopo aver visto la finale di ieri ho capito che all’Atalanta gli abbiamo regalato la partita. La Juve è stata cattiva, ha messo il fritto in campo, noi invece non abbiamo fatto niente. Ed è per questo che vanno cambiati dieci giocatori… Se ieri sera fosse stato Mourinho che aveva strillato a Rocchi, che aveva attaccato al muro un direttore di giornale, che aveva insultato i suoi dirigenti, che succedeva? Avrebbero aperto il carcere degli allenatori per lui… Io non sono d’accordo sul fatto che Allegri sia stato una vergogna ieri, Allegri ha il sangue dentro le vene, magari averceli tutti così gli allenatori…”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “Si parla molto di Lukaku al Napoli, con i soldi di Osimhen stanno pensando di prendere il belga. E mi dispiacerebbe molto anche se Conte andasse al Napoli, perchè vorrebbe dire che hanno in mente un certo tipo di progetto…per me Conte dopo Allegri è uno degli allenatori che mi piace di più…”

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport): “Ghisolfi? Secondo me si sta aspettando solo la fine del campionato francese per annunciarlo. Il Nizza non è riuscito ad arrivare in Champions di un soffio, ci andrà il Lille di Fonseca fra l’altro… La plusvalenza da fare entro il 30 giugno sarà di circa 10 milioni, e la puoi fare anche vendendo Belotti e Solbakken, ma penso anche a Darboe che sta facendo una buona stagione con la Samp…Fare 10-12 milioni di plusvalenze è una passeggiata di salute…”

Daniele Lo Monaco (Radio Romanista): “De Rossi ha parlato di visione condivisa con i Friedkin, e dunque sarebbe difficile pensare a un contratto di un anno. Due anni sarebbe il minimo, ma ridurresti la portata e poi daresti un segnale che a Mourinho gliene hai dati tre a lui due, quindi ti fidi un po’ meno. Mi sembra giusto dargli fiducia e la possibilità di sbagliare. Se De Rossi mi chiedesse: “Sono stati fatti degli errori in passato, bisogna interrompere questo circolo vizioso e ripartire, col rischio per un anno di non essere in corsa per un traguardo importante. Accetteresti questo discorso se te lo chiedessi io?”. Io a questa domanda risponderei di sì… E’ un discorso al ribasso? No, perchè il discorso al rialzo fatto senza basi concrete ci ha portato a vivere questa situazione di ibrido. E a me piacerebbe rivedere ingaggi da 2 milioni per tutti. Perdo Dybala e Lukaku? Prendo però giocatori forti e di prospettiva che mi portano a costruire nel tempo…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Su quale attaccante punterei tra Abraham, Lukaku, Azmoun, Belotti, Shomurodov e Solbakken? Dipende dai programmi. Abraham è un giocatore pagato una cifra importante e devi ritrovarlo fisicamente al meglio. Io tra tutti i sei attaccanti, ripartirei proprio da Abraham…”

Gianni Visnadi (Radio Radio): “Abraham dopo l’infortunio sta facendo benino, ma senza Lukaku devi riportarlo al suo valore. E poi penso che Azmoun, arrivato sotto tono e infortunato, non lo abbiamo ancora visto al suo meglio. Io la carta Azmoun me la giocherei…quindi punterei su loro due. Belotti, Shomurodov e Solbakken? Se hai un camion dove metterli, fai un gruppo unico: se riesci a venderli, portali via tutti insieme…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Chi resterà alla Roma lì davanti? Io penso che debba restare Dybala, è il più forte dal punto di vista tecnico ed è quello che ti decide le partite. A me piace tantissimo Abraham, però gli manca sempre qualcosa. Terrei Azmoun, secondo me è una scommessa ancora da fare…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Se la Roma riesce, deve rimandare via Belotti, Shomurodov e Solbakken,.. ma che ci fai con questi.. Forse Azmoun è meglio di questi qua. Abraham devi rivalutarlo, viene da un infortunio clamoroso, ma è un giocatore. Andando via Lukaku, la Roma ha bisogno del grande centravanti…”

