Furia Allegri sul direttore di Tuttosport dopo il trionfo in Coppa Italia. Vaciago: “Aggredito fisicamente e minacciato”

ALTRE NOTIZIE – Massimiliano Allegri conquista la Coppa Italia ma perde la testa. Stando a quanto racconta l’edizione on line di Tuttosport, l’allenatore bianconero si sarebbe reso protagonista di una vera e propria aggressione fisica, oltre che verbale, nei confronti del giornalista Guido Vaciago, direttore del suddetto quotidiano sportivo.

Lo stesso Vaciago racconta la sua versione dei fatti del post partita. L’allenatore bianconero, evidentemente alterato, si stava per recare in sala stampa per la conferenza post partita quando si sarebbe scagliato contro il giornalista con parole pesanti: “Direttore di m*rda! Sì, tu direttore di m*rda. Scrivi la verità sul tuo giornale, non quello che ti dice la società! Smettila di fare le marchette con la società!”, le parole che Allegri avrebbe rivolto a Vaciago.

All’invito del giornalista di stare calmo e di spiegare a cosa si riferisse, Allegri avrebbe risposto passando alle mani, strattonando e spintonando il direttore del giornale, minacciandolo: “Guarda che so dove venire a prenderti. So dove aspettarti. Vengo e ti strappo tutte e due le orecchie. Vengo e ti picchio sul muso. Scrivi la verità sul giornale!”.

A quel punto Gabriella Ravizzotti dell’ufficio stampa della Juventus e un addetto della Lega Serie A sono riusciti a trascinarlo in sala stampa, evitando che la situazione degenerasse.

Fonte: Tuttosport.it