Ritorni da incubo: Kumbulla e Solbakken, che fallimento. Speranze per Belotti e Shomurodov

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Se lo spettro delle plusvalenze da operare entro il 30 giugno è stato cancellato dalla crescita dei ricavi, non lo è quello degli ormai noti “esuberi” pronti a fare ritorno a Trigoria a fine stagione.

Stavolta sono solo quattro gli indesiderati sulla strada di Roma, calciatori ceduti in prestito che non hanno trovato la loro dimensione fuori dalla Capitale. Parliamo di Marash Kumbulla, Ola Solbakken, Eldor Shomurodov e Andrea Belotti.

L’avventura nipponica di Solbakken, di fatto, non è mai cominciata: per il norvegese zero minuti giocati con la maglia dell’Urawa Reds. Il precedente prestito all’Olympiacos non è andato molto meglio e questo fa capire quanto sarà complicato trovare un club pronto a investire sull’attaccante ex Bodo.

Compito altrettanto complicato per Marash Kumbulla: la sua esperienza al Sassuolo è stata disastrosa. Poche apparizioni, l’ultima delle quali particolarmente sciagurata con una goffa autorete che potrebbe costare la retrocessione ai suoi. Per lui c’era l’interessamento di qualche club tedesco, ma le ultime prestazioni potrebbero aver abbassato ulteriormente l’appeal dell’albanese.

E’ andato un po’ meglio a Shomurodov al Cagliari (3 gol in 21 partite), che potrebbe anche decidere di acquistarlo, ma difficilmente al prezzo di 9 milioni fissato dalla Roma. Incerto anche il futuro di Belotti: molto dipenderà dal nuovo allenatore della Fiorentina. Il Gallo è in prestito secco e non ci sono clausole per l’acquisto. E’ arrivato a parametro zero per cui qualsiasi cifra la Roma dovesse incassare sarebbe considerata plusvalenza.

Fonte: Corriere della Sera

