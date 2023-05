“ON AIR!” – ROSSI: “La partita di Leverkusen puzza di supplementari lontano un miglio”, LO MONACO: “Questa la ricorderemo come l’età dell’oro per il tifo romanista”, AGRESTI: “Belotti non segna nemmeno per sbaglio, sta diventando un problema”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “A me il dibattito su Dybala interessa relativamente, mi interessa più quello su Smalling, perchè pronti via tu devi fare una partita più difensiva giovedì sera… Le partite si preparano dal certo e non su quello che può succedere, e il certo in questo momento è che la Roma parte da un vantaggio di un gol, e può giocare su due risultati: pareggio e vittoria. Le certezze sono: Rui Patricio, Mancini, Cristante, Ibanez, Zalewski, Matic, Bove, Spinazzola, Pellegrini, Wijnaldum e Abraham. Oppure Belotti-Abraham, quelllo è un dubbio secondo me… Se Dybala ha più o meno un tempo nelle gambe, in una partita che puzza di supplementari lontano 100 chilometri, secondo me un allenatore Dybala non lo può schierare dal primo minuto…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Tredici giorni alla finale sarebbero tanti, non penso che in quel caso vedremo una Roma con la lingua di fuori. Se dovessimo centrare la finale, penso che in campionato vedremo molto spesso in campo i vari Tahirovic, Missori, Bove, Volpato…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Totti non ha detto niente ieri, eppure se lo sparano in prima pagina…A parte questo, niente di nuovo sul fronte occidentale. Dybala? Cambia la situazione se può giocare o no. E’ il momento di tutto e subito: sono due destini completamente diversi. Se la Roma vince l’Europa League è un discorso straordinario, se non la vinci e non entri in Champions è tutto un altro discorso. Da quello che si evince Mou ha fatto proprio questo discorso alla squadra: queste sono le partite più importante delle loro storia calcistica. A parte Dybala, Smalling, Matic e Wijnaldum, gli altri non è che abbiano vinto tantissimo… Diamo tutto, perchè si può entrare nella storia del club…”

Francesca Ferrazza (Centro Suono Sport): “Mourinho potrebbe giocare con Matic e Wijnaldum a centrocampo. Cristante penso che lo rivedremo ancora in difesa visto che Smalling al massimo andrà in panchina…”

Paolo Cento (Rete Sport): “Se giovedì dovesse piovere e il campo dovesse essere pesante, potrebbe incidere sulle decisioni di formazione di Mou. Ma il tempo previsto a Colonia è bello per la settimana. La Roma parte con un vantaggio prezioso e lo deve custodire. Mou aveva pensato alla partita di Colonia come decisiva, mettendo in previsione un pareggio nella partita di andata, e invece è finita anche meglio del previsto. Dybala in campo? Solo se la Roma dovrà recuperare il risultato. Mou sta programmando un eventuale recupero dei giocatori in vista della finale. A Levekusen non devi giocarti il tutto per tutto, almeno all’inizio, e questo è importante…”

Mimmo Ferretti (Tele Radio Stereo): “Avere uno dei migliori allenatori al mondo, capace di preparare partite come queste come pochi altri, mi fa stare un po’ più tranquillo in vista della partita di giovedì. Poi le partite vanno giocate e non sai mai quello che ti può capitare, sia in senso positivo che negativo. Basta poco per rovinarti un piano gara. Ma Mourinho alla vigilia rappresenta senza dubbio un punto a favore della Roma. Io mi auguro che la Roma non dia una mano al Bayer: che se la meritasse per conto sua la qualificazione, tu devi sbagliare il meno possibile, fare la partita sua con tanta intelligenza…”

Daniele Lo Monaco (Radio Romanista): “Questa ce la ricorderemo come l’età dell’oro del tifoso romanista, nonostante le difficoltà in cui si muove la società. C’è una straordinaria comunione tra squadra, allenatore, proprietà e tifosi che sta creando un’onda lunga che ci sta portando allo stadio con questo entusiasmo. E la squadra, anche trascinata dai tifosi, sta ottenendo risultati importanti…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Dybala il giocatore fondamentale per giovedì? Io non sottovaluterei l’assenza di Smalling. La partita va giocata più offensiva, cercando di fare male a una squadra che ha dimostrato di poter soffrire se l’attacchi. Ora vediamo se Dybala è pronto dall’inizio, se c’è lui ti cambia la visuale, hai sempre la sensazione che quando ha la palla lui può succedere qualcosa. Io farei una partita più offensiva…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Io mi aspetto una Roma guardinga, ma dipenderà da chi gioca. Per me la Roma è più forte del Bayer, che all’Olimpico ha giocato 7 minuti, anche per merito della Roma, ma non mi è sembrata una squadra particolarmente forte. Abraham i gol non li fa, ma per la squadra gioca, perchè il gol di Bove praticamente lo ha fatto lui…Ma Mourinho giocherà guardingo, non mi aspetto una partita spregiudicata…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Mi aspetto una Roma molto attenta giovedì, e che non giochi Dybala, ma mi sembra giusto così. Lui può entrare a mezzora dalla fine, con le squadre allungate, negli spazi, può farti la differenza. Mi aspetto una Roma più da battaglia all’inizio. Dybala fisicamente non sta bene, e questa non è una partita dove devi rischiartela fin dall’inizio, puoi giocartela con un po’ di cautela. E’ vero che non hai attaccanti che segnano, Belotti non segna neanche per sbaglio: è difficile trovare un attaccante ancora a quota zero in campionato, e lui sta diventando un problema…”

Redazione Giallorossi.net

Seguici su TWITTER e FACEBOOK per restare sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma!