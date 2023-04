“ON AIR!” – CORSI: “Cassano un ometto, parla come se fosse a Poggio Reale”, FOCOLARI: “Mou un mito, lui no”, ROSSI: “A me la storia del ‘siamo in Italia’ non è piaciuta”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “A me sta cosa di Mourinho del “siamo in Italia…” mi dà un po’ fastidio…sti luoghi comuni dell’Italia “pizza, mafia e mandolino” non mi fa impazzire. Sta leggerezza con cui ci si dà dei ladri e dei cazzari mi sta un po’ sulle palle. Perchè Mourinho in Italia ha preso un sacco di soldi, in un sistema che se non c’era la Juventus, i soldi che ha preso non li pigliava. A me sta faciloneria non mi fa impazzire… Lui sta cosa la fa per pararsi, perchè sa che non è terzo, ma quarto. Si poteva ottenere lo stesso risultato senza sta cosa del “pizza, chitarra e mandolino”. A me è piaciuto molto di più quando ha mandato un messaggio forte e chiaro a un allenatore che sta da queste parti (Sarri, ndr) e che fa il fenomeno, perchè vai a prendere di petto un tuo antagonista su un tema su cui ha stra-ragione. Quella è una cosa coraggiosa, perchè ti metti a litigare con uno che ti sta davanti in classifica…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Il fatto che il Feyenoord sia più forte di quello dell’anno scorso lo sta dicendo la classifica e la sua stagione: 4 sconfitte in 40 partite. Attenzione, non sarà facile anche se per gli scommettitori la Roma è favorita. La partita di Torino? A me Dybala, al di là del gol, non mi ha fatto impazzire in quel ruolo. Non mi sentirei di legare la vittoria a quella posizione specifica in campo. C’è bisogno del resto della squadra. A me ad esempio incuriosisce molto sapere se giocherà ancora Llorente in difesa…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “La Lazio sta sopra la Roma per un motivo ben chiaro: loro hanno rinunciato alla Coppa, perchè ogni volta che giocavano in Europa poi perdevano. Questo è Sarri e la sua Lazio di provincia… Mourinho invece, che ha già vinto, vuole provarci di nuovo. Se la Roma va in Champions e arriva dove sta arrivando in Europa, Mou ha fatto meglio di Sarri, punto. A meno che il Napoli non crolli e la Lazio vinca lo scudetto… Cassano? Che volete che vi dica, è un ometto…risponde come se fosse a Poggio Reale…”

Paolo Cento (Rete Sport): “La Roma a Torino ha fatto la sua partita su un campo difficile, io sono soddisfatto. Ha controllato la partita. Non ha giocato male, è passata subito in vantaggio, ha avuto un paio di occasioni, c’era un altro rigore su Dybala e il Torino non è stato quasi mai pericoloso. Mi dispiace per Solbakken, che a me era piaciuto. La squadra c’è in questo momento, è un buon segnale in vista del Feyenoord…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Le parole di Cassano? Siamo a certi livelli, mamma mia. Avrei preferito non sentirle queste cose, preferisco non commentare… Possibile che la Roma stia pensando di portare Arnautovic nella Capitale? Contratto in scadenza nel 2025, non va d’accordo con Tiago Motta…”

Sandro Sabatini (Radio Radio): “Il botta e risposta tra Mou e Cassano? Mourinho quando ha parlato di Livaja non racconta l’episodio: è una via di mezzo tra l’aneddoto e la minaccia, e non è stato elegante. Ma quando parla di trofei vinti dice la verità su Cassano…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Le parole di Cassano? Molto squallido. Si può criticare, ma c’è modo e modo. Quando lui si esprime con quelle volgarità parlando di un mito del calcio, perchè parliamoci chiaro, ognuno ha le posizioni che vuole, ma Cassano è stato un ottimo giocatore, ma non un mito, mentre Mourinho non è stato un ottimo allenatore, è un mito…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Cassano parla in libertà senza avere un freno, ma anche senza avere rispetto. Si può criticare un allenatore per il modo in cui gioco, ma c’è anche un modo per farlo. E Cassano quel modo non lo rispetta, va oltre. Ti può piacere o meno Mourinho, ma Cassano a volte non si controlla…”

Redazione Giallorossi.net

