FEYENOORD-ROMA: arbitra lo spagnolo Sanchez Martinez

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Sarà lo spagnolo José María Sánchez Martínez a dirigere la sfida tra Roma e Feyenoord in programma giovedì 13 aprile alle 18:45, valida per l’andata dei quarti di finale di Europa League.

Il direttore di gara in passato ha già avuto a che fare con la formazione giallorossa in due occasioni: la prima, la più recente, risale al ritorno dei quarti di finale di Conference League contro il Bodø/Glimt (4-0), mentre l’altra gara (27 febbraio 2020) di Europa League contro il Gent (1-1). Nella sua carriera José María Sánchez Martínez non ha invece mai arbitrato il Feyenoord.

Al VAR ci sarà Juan Martínez Munuera ed anche lui vanta 2 precedenti contro la Roma. Con lo spagnolo al VAR i giallorossi hanno ottenuto un pareggio e una vittoria.