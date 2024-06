“ON AIR!” – CORSI: “Sarei felice se i Friedkin lasciassero la Roma”, PRUZZO: “Se prendono l’Everton è un casino”, CARINA: “Immobilismo mai visto prima”, PETRUZZI: “De Rossi sa che non si possono illudere i tifosi”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “Giugno è un mese infame, il campionato è finito e il mercato non è ancora aperto. Ghisolfi non parla, i Friedkin non parlano, De Rossi con i giornalisti non ci parla, i procuratori sono più bugiardi di una lapide…quindi al momento notizie non ce ne sono. Chi deve scrivere di mercato tira giù tutti i nomi possibili andando per deduzione. La scelta di non comunicare da parte del club? In una società di calcio, la mission è tutelare l’interesse dell’azienda, e quindi di non far trapelare notizie. Perchè in un club di calcio, se esce fuori il nome di un giocatore che stai trattando, poi aumentano i costi…”

Fabio Petruzzi (Rete Sport): “Io ho grandissima fiducia in Daniele De Rossi e nella società. Lui non accetterebbe mai il ruolo della bella statuina. Lui sa cosa devi dare al tifoso della Roma, da nessuna parte del mondo c’è questa passione, e lui sa che il tifoso romanista merita ben altro. Io sono convinto che se Friedkin dovesse andare da Daniele a dirgli: “Mister, questa è la situazione: puntiamo a fare un buon campionato prendendo giocatori che possiamo permetterci, ma con un progetto di ridimensionamento”, lui risponderebbe: “Allora diciamolo apertamente ai tifosi, altrimenti io prendo e lascio tutto“. Daniele è tifoso della Roma, sa che non puoi dare illusioni ai tifosi, perchè non se li merita. Ecco perchè io ho fiducia in De Rossi, sono convinto che prenderà giocatori idonei al suo credo calcistico…”

Francesco Oddo Casano (Rete Sport): “La Roma come entità cosa pretende di essere nei prossimi anni? Se non dici niente dai l’idea di non essere niente, di vivere sulle opportunità del momento. Ora incontri Ramadani che presenta il catalogo: Banza, Boga, Fresneda, Chiesa…e vediamo chi possiamo comprare. La Roma dovrebbe parlare alla gente, e io spero che sia De Rossi a farlo perchè è quello che ha più la percezione della piazza. Ghisolfi della Roma non sa niente, Lina Souloukou sa poco, i Friedkin idem: l’unico che conosce questa piazza è De Rossi. Se fossi stato in lui la prima cosa che avrei fatto è chiedere una figura di campo vicino che lo possa sostenere nei momenti di difficoltà….”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Leggo di Chiesa che si allontana, dell’interesse per Fresneda, per Tiago Santos, Dallinga, Suslov…mi prende un po’ di tristezza. Poi vediamo, se tutti esplodono avremo una Roma giovane ma forte. Altrimenti è un bel problema… Tutti quelli che lavorano nel calcio parlano bene di De Rossi. Io però non vorrei che fosse una vittima, tutti accollano a lui il destino della Roma. Chi lo conosce, chi lo vede dal vivo, dice che è veramente anima e corpo sulla Roma. Ci sta mettendo veramente tanto. Il problema è un altro: non ho nessun tipo di fiducia nella Roma. Se è vero che i Friedkin vogliono investire nell’Everton, non parliamo di una squadretta, lì bisogna spendere eh… Chi pensa che prenderanno i soldi dalla Premier per investirli nella Roma è uno scemo. Io penso che sarà complicato che riescano ad acquistare l’Everton, lì vogliono i soldi veri…ma se lo prenderanno, dopo dovranno lasciare o la Roma o l’Everton. Questo mi fa felice, speriamo che lascino la Roma a sto punto…”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “Ramadani è a Roma, e andando a guardare il pacchetto di giocatori sotto il suo controllo si fanno i nomi di Banza, Boga, Fresneda… Ghisolfi è chiuso dentro Trigoria con De Rossi, lui sa che si gioca tutto qui alla Roma. La cosa che mi preoccupa è la notizia dell’interesse per l’Inter per Dybala. Tra l’altro Dybala ce lo descrivono ancora piuttosto amareggiato per l’esclusione dalla Coppa America, e fa sapere da più parti che vuole andare a giocare la Champions League…”

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport): “La sinergia con l’Everton non mi piace, prenderesti un club storico della Premier, poi non gli potresti dire che saranno la succursale della Roma. Sono due club più o meno allo stesso livello e non vedo sinergie a favore della Roma. E’ una cosa che mi convince poco, a naso non mi sembra una cosa per la Roma. Da Trigoria però smentiscono in maniera decisa che sia cominciata un’exit strategy…”

Stefano Carina (Radio Radio): “De Rossi ancora non è stato ufficializzato e sono passati due mesi, non si sa dove si farà il ritiro, mi sembra che ci sia un certo ritardo. so che gli agenti principali della Roma devono ancora ricevere una telefonata da Ghisolfi…a me sembra tutto in alto mare. Si parla di rivoluzione, ma al 10 giugno non ci sono segnali. Io faccio questo lavoro da 25 anni ed è la prima volta che mi capita una cosa del genere: c’è un ritardo notevole nella programmazione, vedo un immobilismo di fondo anche a livello giovanile. Ci sono decine di calciatori che potrebbero liberarsi… Se leggo dell’offerta dei Friedkin per l’Everton qualche dubbio mi viene…Ci dicono che la Roma resterebbe comunque il gioiello della corona, e noi crediamo a tutto…”

Sandro Sabatini (Radio Radio): “Nella Roma si vuole cambiare? Di solito lo si fa per migliorare, o almeno per andare in pari…Qui invece ci sono tutti i presupposti che si cambi per peggiorare…Io spero che questo Ghisolfi sia meglio di Pinto, ma vedo un ds come Massara che va al Rennes e Ghisolfi alla Roma, ma non era meglio fare il contrario? Boh…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “L’interesse dei Friedkin per l’Everton? E’ un casino… Sei già in ritardo con la programmazione, dovresti cedere 7-8 giocatori, comprarne altrettanti, e se sei pure distratto dall’acquisizione di un club inglese allora il quadro è completo…”

Gianni Visnadi (Radio Radio): “I tempi sono cambiati, una volta sarebbe stata una cosa impensabile. Ora vale quasi tutto: i presidenti fanno business, e non calcio. Da un punto di vista sportivo, non ci vedo nulla di buono dall’interesse de Friedkin per l’Everton. Poi è autorizzato a farlo, glielo consentono i regolamenti, ma non lo sta facendo perché vuole fare più forte la Roma, ma per fare più forti i propri interessi… Se hai la Roma e vuoi rilanciarla, perchè distrai energie su un altro club? Io di positivo non ci vedo nulla…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Quando nascono queste proprietà che hanno tanti club ti domani dove vogliano andare a parere, cosa interessa di più, quale delle due è satellite dell’altra… Se uno ha un grande club, e altri in campionato minori come satelliti, tutti ne possono trarre beneficio. Se uno ha due club importanti, perchè l’Everton è una società seria, allora lascia qualche dubbio. Dov’è che guardano di più, alla Premier che produce più ricchezza della serie A, o alla Roma? Non è così scontata che non ci siano ripercussioni…”

Furio Focolari (Radio Radio): “I Friedkin vogliono l’Everton? Non sarei preoccupato. Loro possono fare bene entrambe le cose, non vedo grandi problemi… La Roma mica diventerà un club satellite dell’Everton, ma ragazzi, non esiste… Ma perchè qualcuno deve diventare satellite dell’altro, loro metteranno un Ghisolfi e una Souloukou anche lì e poi loro controlleranno dall’alto come fanno con la Roma. Io penso siano in grado di farlo…”

