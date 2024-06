Frattesi: “Romanista o laziale? Non lo dico, sono stato bene con entrambe le maglie. De Rossi il mio modello caratteriale”

AS ROMA NOTIZIE – Davide Frattesi, che attualmente si trova in ritiro con la Nazionale azzurra in occasione di Euro 2024, ha concesso un’intervista a La Repubblica, durante la quale ha avuto modo di rivelare i suoi idoli e di parlare delle esperienze vissute con le maglie di Roma e Lazio.

Sui giocatori ai quali si ispira, il classe ’99 spiega: “Tecnicamente Marchisio. Per carattere De Rossi. Da ragazzino giocavo attaccante e per non cambiare ruolo litigai con Franceschini, allenatore delle giovanili della Lazio. Oggi gli sono grato, molto, glielo scrivo spesso”.

Quando gli viene chiesto invece quale fosse la squadra tifata da bambino, l’azzurro preferisce non scioglie il dubbio: “Non lo dico. Sono stato benissimo con entrambe le maglie“.

Fonte: La Repubblica

