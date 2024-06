Calciomercato Roma, l’Everton punta Abraham: può essere il sostituto di Calvert-Lewin

AS ROMA NEWS – Gli intrecci tra Roma ed Everton potrebbero non terminare col possibile acquisto da parte dei Friedkin del club di Liverpool come circolato nelle ultime ore.

Secondo quanto viene scritto oltremanica, e più precisamente dal portale inglese tbrfootball.com, l’Everton avrebbe messo nel mirino Tammy Abraham come possibile sostituto di Calvert-Lewin, in scadenza di contratto nel 2025 e dunque probabile partente in questa sessione di mercato.

I problemi finanziari dell’Everton, però, obbligano il club inglese a un mercato parsimonioso. Le Toffees dovranno inoltre guardarsi dalla concorrenza di Newcastle, Leicester, West Ham e Tottenham che hanno segnato Abraham sulla lista dei possibili obiettivi per l’estate.

Fonte: tbrfootball.com

