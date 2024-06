Juventus, colpo Douglas Luiz: all’Aston Villa 18-20 milioni più i cartellini di McKennie e Iling Junior

ALTRE NOTIZIE – Il mercato della Serie A sta per battere il primo colpo, ed è realizzato dalla Juventus, sul punto di chiudere l’affare Douglas Luiz dall’Aston Villa. Il mediano brasiliano, 26 anni, sta per diventare bianconero in cambio di 18-20 milioni più due cartellini di calciatori di proprietà della Juventus.

Al club inglese infatti finiranno sia il centrocampista americano Winston McKennie, accostato anche alla Roma, più il giovane Iling Junior, 20 anni, esterno offensivo inglese proveniente dalla squadra B del club bianconero che con Allegri si è imposto con i grandi.

Affare complessivo quindi che si aggira intorno ai 60 milioni di euro tra valutazione dei due cartellini di proprietà della Juventus e il cash che il club bianconero verserà nelle casse dell’Aston Villa. Douglas Luiz, 26 anni, è dunque il primo rinforzo per Thiago Motta. L’accordo è stato raggiunto in queste ore e nei prossimi giorni sarà messo nero su bianco.

Fonte: Sky Sport