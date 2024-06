Calciomercato Roma, dall’Inghilterra: giallorossi in corsa per Matt O’Riley del Celtic

AS ROMA NEWS – Spunta un nome nuovo per il mercato della Roma, con Ghisolfi che si muove soprattutto all’estero a caccia di rinforzi per la squadra del prossimo anno. Stando a quanto riferisce Sky Sports, i giallorossi sono sulle tracce di Matt O’Riley, 23 anni, centrocampista del Celtic.

Il calciatore danese è un jolly del centrocampo, che ama inserirsi e ha il vizio del gol. Non a caso quest’anno con la maglia del club scozzese ha realizzato ben 19 gol e fornito 18 assist. Prestazioni super che hanno scatenato l’interesse di diversi club europei: oltre alla Roma, anche Atletico Madrid e diversi club tedeschi e inglesi lo stanno corteggiando.

Ghisolfi e De Rossi sono rimasti colpiti dalle doti di questo calciatore, bravo sia a difendere che ad attaccare. Il costo del suo cartellino sta salendo di mese in mese ed è arrivato a superare i 20 milioni di euro.

#Roma have joined a growing list of clubs interested in #Celtic’s Matt O’Riley. Two in the PL plus a German club who qualified for the Champions League as well. #Atletico still around too. More here: https://t.co/OzHTtF6IG5 pic.twitter.com/t1fzJ4jv0y

— Lyall Thomas (@SkySportsLyall) June 11, 2024