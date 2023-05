“ON AIR!” – CENTO: “La Roma in tre partite si gioca due stagioni”, FERRAZZA: “In un mondo perfetto ora arriverebbe il rinnovo di Mou”, AGRESTI: “Se il PSG prenderà un altro, lui dirà di aver fatto un favore alla Roma”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “Mourinho al PSG? I giornali la presentano come un’ipotesi, e per di più non sarebbe manco la prima scelta. Ieri c’era chi diceva che col PSG lui non ci aveva mai parlato, per cui di che stiamo parlando… Nell’ultimo mese abbiamo letto di tutto, siamo passati da “Mou resta” a “Mou addio”, detta sempre dagli stessi… Mou non ha mai parlato, non ci sono state conferme dalle società. Qua la Roma si sta giocando una semifinale di Europa League, partendo per di più da favorita…ma sarà più importante pensare a Roma-Bayer piuttosto che stare a parlare di Mourinho…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Io credo che sia Wijnaldum che Dybala partiranno entrambi dalla panchina giovedì contro il Bayer. La speranza è che abbiano mezz’ora nelle gambe, forse un tempo…sarebbe già una grande vittoria…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Mourinho? A me il PSG non risulta, mi sembra strana. Io ho questa sensazione che Mourinho non se ne vada, ma parliamo di sensazioni. La foto con gli agenti di Ndicka non sposta molto sotto questo aspetto, giusto un 1-2%.. Il Leverkusen? Chi la conosce dice che è poca roba tecnicamente, ma molto tosta come tutte le squadre tedesche…”

Paolo Cosenza (Centro Suono Sport): “Aouar e Ndicka sono due indicazioni di Mourinho. Il primo sembra essere quasi ufficiale. La foto di Mou con gli agenti del difensore francese secondo me è l’ennesimo messaggio del tecnico, che ti sottolinea per l’ennesima volta come i giocatori forti vengono a Roma perchè c’è lui…”

Francesca Ferrazza (Centro Suono Sport): “Stiamo per giocare una delle partite più importanti della storia, dopo quella contro il Barcellona. In un mondo perfetto, in queste ore mi aspetterei il rinnovo di Mourinho. Mourinho ha avuto dei contatti con PSG essendo amico di Campos, ma non c’è nessuna offerta. Lui non si è mai nascosto, il suo posto è la Champions e se c’è un club ossessionato dal vincerlo è proprio il PSG, che è la dimostrazione lampante di come i grandi campioni non siano tutto. I Friedkin sono imprevedibili, veniamo spesso stravolti nelle nostre convinzioni. Sono ossessionati dalla riservatezza. Mourinho che dice di voler andare via è lo stesso che va nello spogliatoio della Primavera e che si muove sul mercato..”

Paolo Cento (Rete Sport): “Mourinho ha tenuto sempre unito il gruppo, perchè per arrivare a un grande traguardo ci vogliono i giocatori, la tecnica, la testa, ma ci vuole anche la convinzione di poter raggiungere quel risultato. Stadio, tifosi, allenatore e giocatori devono essere un corpo solo per tirare fuori giovedì un risultato che può cambiare la stagione della Roma. Mourinho sa che può fare un capolavoro in una situazione difficile. Lui ha voluto creare questo accerchiamento per tirare fuori le energie di una squadra che non ne ha più. Mourinho ha poco da perdere, chi rischia di più è la Roma. Queste tre partite condizioneranno la stagione che verrà, indipendentemente se Mourinho resterà o no. La Roma in tre partite si gioca due stagioni, è questo il vero tema…”

Mimmo Ferretti (Tele Radio Stereo): “Oggi la Roma ha un allenatore sotto contratto anche per la prossima stagione. I Friedkin stanno aspettando che tipo di resa ci sarà in questa stagione per valutare anche il futuro. Per me il rinnovo di contratto di Mourinho da parte dei Friedkin non può essere considerato prima di vedere che risultati otterrà in questa stagione. Ma nella testa del presidente c’è già un allenatore per la prossima stagione, lui non ha mai messo in discussione la permanenza di Mourinho nella Roma, semmai è stato l’allenatore a metterla in dubbio. Vedremo che valutazione daranno i Friedkin a fine stagione: loro potrebbero anche dire “ok, non è andata bene. Ma abbiamo un allenatore, e gli facciamo terminare il suo contratto“. In quel caso lì bisognerà capire cosa ne penserà Mourinho…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Alla vigilia di una partita così decisiva esce fuori la notizia di Mourinho al PSG…Mah…”

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio): “Mourinho domani parlerà in conferenza stampa, e dovrebbe essere lui a dire che ha un anno di contratto e resta, così non se ne parla più. Se escono queste voci, che dobbiamo fare… Non dico che Mou le alimenta queste voci, ma nemmeno le stempera…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Le voci su Mourinho? E’ il portoghese che ha sempre detto che non sa del suo futuro. Il PSG? Se la prima scelta è Zidane, non capisco perchè dovrebbe rifiutare una piazza del genere. Mi sembra molto strano. E’ evidente però che il PSG punti su Zidane e Mourinho: ha bisogno di un allenatore che possa permettergli di vincere in Europa, e puntare su uno di questi due allenatori, che in Europa hanno vinto, mi sembra una scelta giusta…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Mourinho si mette sempre nella posizione di forza, che sarebbe “mi vogliono tutti, quindi siete fortunati che rimango qua”. Se il PSG decide di prendere lui, lui va al PSG. Se il PSG prende un altro, lui dirà che ha fatto un favore alla Roma restando qui. Mou non dirà mai che resterà di certo alla Roma. E’ venuto qui non perchè gli piaceva il Colosseo, ma perchè non c’era nessuna squadra che lo voleva… Lui fa bene, fa il suo, è un professionista. Ma non possiamo pretendere che giuri amore eterno per la Roma e che non andrà via…”

Redazione Giallorossi.net

Seguici su TWITTER e FACEBOOK per restare sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma!