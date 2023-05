“ON AIR!” – CORSI: “Serve un miracolo, Mourinho è qui per questo”, ROSSI: “Vietato pensare a chi non c’è”, FERRETTI: “Dzeko e Mkhitaryan? Non è stata la Roma a cacciarli”, CENTO: “Mou ha chiuso la porta in faccia al PSG”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “Ho una mission da accollare a tutti noi: dobbiamo affrontare questa partita pensando a chi non c’è. Se lo facciamo, non andiamo lontano. Per una serie di motivi: si sente un senso di sfiducia nei confronti di chi va in campo, si crea un alibi mentale ai calciatori che giocano. Noi dobbiamo affrontare la partita pensando: “Questo è il Bayer, e questi sono i giocatori che abbiamo a disposizione: che si può fare?”. E’ l’unico atteggiamento possibile che sta tenendo Mourinho in queste ore… Occhio a Spezia-Milan, perchè se loro non la vincono, poi Bologna-Roma diventa una partita da vincere a ogni costo. Si potrebbe anche riaprire un certo tipo di discorso…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Il pubblico dell’Olimpico darà una spinta enorme alla squadra, io però credo che l’obiettivo sia di uscire alle undici di stasera dal campo chiedendoci: “Ok, ora vediamo come possiamo giocarcela al ritorno”, perchè siamo ancora dentro la qualificazione…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Siamo arrivati al redde rationem. Non è importante come si gioca e chi gioca: stasera si fa la storia di questo anno, e se arriverai in finale farai la storia della Roma. Ibanez indovina una partita ogni tanto, speriamo che quella di stasera sia quella buona. Io con la formazione che leggo non è che abbia grandi certezze, ma speriamo bene. Se c’erano Wijnaldum e Dybala sarebbe stata un’altra Roma. Il problema vero è che mancano Smalling, ma pure Llorente. E perfino Karsdorp ti sarebbe servito in questa partita. La panchina? Leggo: “Svilar, Boer, Missori, Zalewski, Camara, Faticanti, Tahirovic, Volpato, Wijnaldum, Dybala e Cherubini“. Regà, serve un miracolo. Ma Mourinho sta qui per questo…”.

Francesca Ferrazza (Centro Suono Sport): “Saranno tantissimi i romanisti che partiranno per la Germania la prossima settimana, sarà un’invasione. Dzeko? Mou voleva un centrocampista, avrebbe voluto che Edin restasse e investire i soldi a disposizione su altri ruoli. Poi il suo addio creò un casino… Era la prima estate di Mou, e già partiva male con questo equivoco. Dzeko aveva queto patto, che se fosse arrivato un grande club sarebbe andato via. Su Mkhitaryan è un discorso diverso, per Mou è un rimpianto. Ma è un discorso sterile: a che serve farlo ora?…”

Paolo Cento (Rete Sport): “La Roma deve fare delle scelte sapendo che quella con il Leverkusen è una partita che si gioca almeno in 180 minuti. Non è la finale, dove ti giochi tutto in 90 minuti. E per questo Mourinho qualche ragionamento su Dybala lo farà. La Roma oggi deve vincere, l’ideale sarebbe con due gol di scarto, ma anche una vittoria di misura ti permetterebbe di giocare a Leverkusen con un piccolo vantaggio, e con qualche giocatore in condizione migliore di oggi. Io penso che Dybala 20 minuti, mezz’ora li farà stasera. Anche in ottica recupero per la partita di ritorno: se stai fermo troppo, poi rischi di sentirlo quando torni in campo… Le parole di Mou sul PSG? Secondo me gli ha chiuso la porta in faccia, per me è una chiusura netta…”

Mimmo Ferretti (Tele Radio Stereo): “Ieri abbiamo visto la netta differenza tra due squadre che hanno due rose diverse. Guardate i cambi che sono stati fatti dall’Inter. E’ stata una partita da tanto a poco, alla fine al Milan è andata bene. Quando Mourinho ti dice: “Guardate i cambi che ha fatto l’Inter, e i cambi che ho potuto fare io“, tira acqua al proprio mulino, ma dice una cosa vera. Mourinho ieri ti dice la Roma è da secondo-terzo posto se ha tutti a disposizione. Se tu hai Wijnaldum che al quinto allenamento si rompe, e Dybala che si fa male tirando un rigore, è normale che poi il rendimento della squadra sia diverso… I gol di Dzeko e Mkhitaryan? Mi fa un po’ rosicare pensare che stavano qui a Trigoria, ma sono loro che hanno scelto di andare via, non sono stati cacciati dalla Roma…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Mkhitaryan era un uomo di Mourinho, lo faceva giocare sempre, e se non è rimasto alla Roma non è di certo colpa di Mourinho… Stasera mi aspetto la miglior partita possibile da parte della Roma, senza concedere nulla agli avversari, al contrario di quanto fatto con l’Inter. Senza Smalling la Roma prende due gol a partita, questo è l’aspetto che preoccupa di più e induce alla prudenza. La Roma non deve farsi ingolosire da un’atmosfera fantastica. Devi stare sulle tue, aspettare di vedere che partita salta fuori. Le occasioni poi davanti te la trovi per poter vincere di misura, che secondo me potrebbe essere anche un ottimo risultato…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Io penso che Dybala ci sarà, nella peggiore delle ipotesi sarà in panchina. Prima dovevi ribaltarla con l’aiuto del pubblico, ora devi fare un risultato da difendere al ritorno, probabilmente con una formazione migliore e con giocatori che staranno meglio. Quindi cambia un po’ tutto: stasera devi vincere, possibilmente bene, ma l’importante vincere…”

Gianni Visnadi (Radio Radio): “Mi aspetto una partita complicata. Ho visto nelle ultime partite una Roma in difficoltà, non mi è piaciuta, e se ci sarà Dybala non sarà nelle condizioni migliori. Mi aspetto una partita brutta in assoluto, brutta per la Roma. Non sono convinto che la Roma sia più forte del Leverkusen, mi spetto una serata molto, molto complicata…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “L’avversario è forte, ma penso che la Roma sia più forte del Bayer. Dybala me lo aspetto in panchina, e poi in campo nell’ultima mezzora. Se entra quando gli avversari sono stanchi, puoi sfurttare la sua abilità nello stretto. Il Bayer è una squadra tosta, è al livello della Real Sociedad, ma la Roma è favorita perchè ha giocatori di esperienza. E’ vero che ne mancano troppi, ma la squadra è più forte del Bayer. La prima in casa? La spinta del pubblico sarà comunque determinante, e se vince anxche con un gol di scarto ha la xcaparbietà per far soffrire l’avversario anche in trasferta…”

