Calciomercato Roma, N’Dicka stanco di aspettare il Barcellona: bozza d’accordo con i giallorossi

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Evan N’Dicka è stanco di aspettare una mossa del Barcellona. E ora apre alla Roma, tanto da aver già raggiunto con i giallorossi una bozza d’accordo.

Questo è quanto rivela in questi minuti il portale Calciomercato.com (F. Balzani). L’entourage del francese avrebbe trovato un’intesa con Tiago Pinto sulla base di un quadriennale da 2 milioni più bonus a stagione.

N’Dicka si libera dal Francoforte a parametro zero e può sostenere le visite mediche con chi vuole proprio come fatto da Aouar. C’è chi parla di un primo controllo in Austria, nella clinica tanto cara ai Friedkin. Ma per ora non arrivano conferme in questo senso.

Di certo il centrale classe ’99 non ha chiuso la porta alla Roma, anzi. Al momento sembra spalancata ed entro la fine del mese l’affare potrebbe definirsi. N’Dicka dovrebbe prendere il posto di Ibanez per il quale resta l’interesse soprattutto dell’Atletico Madrid. Prezzo fissato a 28-30 milioni.

Fonte: Calciomercato.com