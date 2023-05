Calciomercato Roma, l’agente di Smalling è atterrato in Italia: firme imminenti, rinnovo in arrivo

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Il rinnovo di Chris Smalling con la Roma sta per essere messo finalmente nero su bianco.

Secondo quanto rivelato dall’esperto di calciomercato Fabrizio Romano, l’agente del difensore è atterrato in queste ore in Italia per definire l’accordo per il prolungamento del contratto del centrale inglese.

Il calciatore firmerà un biennale e si legherà alla società giallorossa fino al 2025. Nei prossimi giorni verranno limati gli ultimi dettagli e successivamente arriverà la firma sul contratto.

Understand Chris Smalling’s agent has now landed in Italy in order to complete the agreement on new deal for English centre back with AS Roma 🟡🔴🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 #transfers

New contract until 2025, almost agreed & set to be signed — final details to be sorted in the next days with his agent. pic.twitter.com/F9deo5KyVS

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 11, 2023