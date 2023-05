Calciomercato Roma, nel mirino di Pinto c’è il polacco Tobiasz per la porta

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Non è di certo una novità che la Roma sia alla ricerca di un nuovo portiere in vista della prossima stagione.

Il contratto di Rui Patricio è in scadenza nel 2024 e Mile Svilar sembra essere stato già bocciato dopo le prestazioni tutt’altro che convincenti fornite nelle (poche) occasioni avute.

Per questo motivo Tiago Pinto sta visionando diversi profili. Secondo quanto riportato da media polacchi, i capitolini hanno messo nel mirino Kacper Tobiasz, estremo difensore del Legia Varsavia.

Il portiere di 20 anni sta disputando una buona stagione, la sua valutazione è in ascesa ed è già entrato nel giro della nazionale maggiore della Polonia.

Fonte: meczyki.pl