“ON AIR!” – ROSSI: “Il 3-5-2 contro il Brighton? Se De Rossi lo facesse sarei deluso”, SABATINI: “De Zerbi mitizzato, Daniele lo sorprenderà”, CORSI: “La notizia del suo rinnovo ha fatto alterare Friedkin”

David Rossi (Rete Sport): “Se un allenatore vince 20 titoli nei primi dieci anni di carriera, e 6 nei secondi dieci di carriera, vorrà dire che il Mourinho dei primi 10 anni di carriera non è come il Mourinho dei secondi 10 anni di carriera. Basta con questa storia del “ha vinto 26 titoli”, è un modo superficiale di dire le cose. Perchè se conta quello che hai vinto in passato, allora chiamiamo Ferguson dopo l’ictus, se tanto dobbiamo mettere in panchina il palmares… Il Mourinho che è venuto alla Roma non c’entra un caz*o con quello che vinceva le Champions League, si può dire una volta per tutte sta cosa? Poi non era nemmeno un morammazzato che non ci capiva più niente, e dire che è bollito è una caz*ata, però una finale di Conference e una di Champions non sono la stessa cosa… La Lazio? Ho avuto la tentazione di pensare “se perdono va bene, se non perdono non mi dispiace“, ma ora voglio che perdano 7 a 0…Difesa a tre contro il Brighton? Secondo me non lo farà mai nella vita, e se lo facesse sarei deluso…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Secondo me si va verso il 3-5-2 contro il Brighton, anche se io preferirei vedere la Roma che ha giocato a Monza… Questo tipo di schieramento giustifica qualche rischio in più, ma anche più gol fatti. Secondo me il gioco vale la candela, perchè prima col 3-5-2 prendevi gli stessi gol di quanti ne prendi adesso con la difesa a quattro. Vincere 3 a 1 o 4 a 1 è meglio di fare 1 a 0…”

Claudio Moroni (Rete Sport): “La Roma ha fior di giocatori: Mancini, Cristante, Smalling, Spinazzola, Pellegrini, non sono calciatori normali, sono fior di giocatori. La Roma non ha campioni a parte Dybala e Lukaku, quello sì… Prima la domenica era una sofferenza, ora vedo la partita con orgoglio, convinto sempre che stiamo per fargli un gol. Il calcio deve essere un divertimento, e uno deve avere il piacere di vedere una partita…”

Fabio Petruzzi (Rete Sport): “La Roma non può giocare a Milano in quel modo, ieri abbiamo visto il Genoa che ha fatto la sua partita contro l’Inter, ci ha provato e per poco non ci riusciva. E con quali giocatori? Sì, Gudmundsson è un bel giocatore, e anche Retegui, ma non sono Dybala e Lukaku… Per due anni ci è stato detto che la Roma non poteva giocare a quattro, ma allora qualcosa Mourinho l’avrà sbagliata… E’ stato esonerato all’inizio del girone di ritorno, quando la Roma era nona in campionato, e seconda nel girone di Europa League dietro lo Slavia Praga…ma l’allenatore, pagato tutti quei milioni, dovrà essere un valore in più o no?…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “De Rossi non sta facendo bene, ma di più. E mentre De Zerbi non cambierà mai, De Rossi da buon romano e parac*lo, secondo me qualcosa farà… Ieri su Gazzetta era uscita la notizia del rinnovo biennale di De Rossi, pezzo assolutamente normale, e il fatto che la Roma lo abbia fatto cancellare immediatamente, e mi dicono che Friedkin era abbastanza alterato, è perchè la Roma non ha piacere che se ne parli…Da una parte è pure giusto, ma non capisco perchè farlo levare, era un articolo che non faceva male a nessuno, nemmeno al presidente. A meno che lui non stia vendendo, e quelli che arrivano dopo dicono “se teniamo o meno De Rossi, lo decidiamo noi“…”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “Bayern-Lazio? Del ranking non ci interessa nulla…L’articolo della Gazzetta sul rinnovo di De Rossi? Non so se sia stata la Roma a farlo cancellare, ma di sicuro non ha piacere che si parli del suo rinnovo. Tant’è che sul giornale della Gazzetta oggi non ce n’è traccia. I Friedkin non hanno piacere che si metta pressione a De Rossi o a loro stessi per questo rinnovo…”

Paolo Cosenza (Tele Radio Stereo): “L’articolo rimosso della Gazzetta sul rinnovo di De Rossi? Mi viene da pensare che sia un segnale di discontinuità rispetto al passato. Prima c’erano persone che ora non ci sono più che avevano collegamenti buoni con certi quotidiani e certi giornalisti. Ora la storia è cambiata, non esce più niente della Roma, e tutto ciò che esce è falso. E a dare le notizie sarà solo la Roma, se e quando le andrà…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “La difesa a tre della Roma è collaudata, se hai Smalling in forma hai un bel pacchetto arretrato. Io penso che mantieni anche la stessa forza in attacco con quel modulo, vista la forma del trio delle meraviglie. Tenuto conto dei due terzini, credo ci possa stare questa soluzione contro il Brighton…”

Sandro Sabatini (Radio Radio): “De Zerbi è bravo, ma mi sembra molto mitizzato. Ha preso il Brighton da quarto in classifica e l’ha portato sesto. Oggi è nono e con le assenze sta dimostrando di non essere così bravo. Contro il Fulham ha stravinto il possesso palla ma ha perso 3-0. De Rossi potrebbe diventare un grande allenatore e secondo me sorprenderà De Zerbi lasciandogli il possesso palla e facendo male in profondità con Dybala e Lukaku…”

