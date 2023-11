“ON AIR!” – ROSSI: “In campionato non è aria, meglio pensare alle coppe”, CARINA: “Smalling è un problemone per la Roma”, CASANO: “Perchè non provare Azmoun e Dybala dietro Lukaku?”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “La proposta di matrimonio di Dybala? A me del gossip non me ne può fregare di meno, e potrei sottolineare che sta cosa è stata fatta poche ore dopo Inter-Roma…forse lui che non era in campo l’ha vissuta con maggior distacco, che è una cosa che mi colpisce comunque. Perchè noi che siamo antichi pensiamo che i giocatori della Roma, dopo aver perso una partita in quel modo, il giorno dopo stanno dentro casa a pensare alla sconfitta… Roma-Lecce? Mi interessa perchè può essere sfruttata per mettere minuti nelle gambe di Dybala e Sanches in vista dello Slavia e del derby. Perchè in campionato, visto l’inizio di questo e i due precedenti, non c’è l’aria per andare in paradiso. E visto che nelle coppe europee la Roma si è comportata in maniera straordinaria, e la coppa Italia può regalarci un derby nei quarti, io mi concentro su queste due competizioni qua…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Sanches risorto? Vediamo quanto regge…Se mi facessero firmare un foglio per averlo 15-20 partite al 100% che mi scelgo io, allora firmerei subito per il suo rinnovo… Il campionato? Mi sono sentito tradito dalla Roma in questi anni, ma sinceramente non ce la faccio a darlo per concluso al 2 novembre, non riesco ad arrendermi. Non me la sento di rinunciare al quarto posto…”

Francesco Oddo Casano (Rete Sport): “Col Lecce, visto che hai solo tre centrocampisti a disposizione dato che Paredes è squalificato e Aouar nelle condizioni che abbiamo visto, perchè non fare un 3-4-2-1 con Azmoun e Dybala dietro Lukaku? Servirebbe a dare una sterzata, un’aria nuova, una cosa diversa…”

Claudio Moroni (Rete Sport): “Io vorrei che Mourinho portasse la Roma al quarto posto e vincesse l’Europa League, in modo che tutti si buttassero dal ponte di Ariccia. Però qualcosa si deve inventare. Perchè a bocce ferme mi sono rivisto la partita con l’Inter: in 100 minuti un colpo di testa…nun se po’ fa… Ma si può uscire dalla difesa palla a terra con degli schemi? Anche il Monza o il Genoa partono dal basso…ma perchè la Roma non può farlo e si affida solo al lancione? Io insisterei con Bove e Azmoun, perchè sulle seconde palle mi sembrano quelli più scattanti, più vivaci… Io ieri tifavo per i supplementari in Lecce-Parma, speravo che i salentini si stancassero un altro po’, perchè c’ho paura pure del Lecce…”

Daniele Lo Monaco (Radio Romanista): “Io a Praga porterei in panchina quasi tutti i titolari, a partire da Dybala e Lukaku, e farei giocare uno tra Cristante e Paredes a centrocampo, con Bove e Aouar, per poi giocarmi il derby con 5-6 cambi, visto che in difesa non si possono fare troppi calcoli. Ed è questo è il guaio peggiore. Io spero che contro lo Slavia possano bastare El Shaarawy e Belotti per poter strappare almeno un pareggio e chiudere il discorso qualificazione, per poi giocare con tutti i titolari nel derby. Col Lecce invece devi mettere in campo tutti i titolari. Il piano più o meno razionale dovrebbe essere questo…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Totti e Spalletti? La storia è come la raccontavo io: all’inizio era quasi fastidioso l’amore che il tecnico aveva per il capitano, poi però purtroppo Spalletti ha detto delle cose così stupide quando è tornato…La cosa più stupida che ha detto quando ha incontrato Pallotta a Miami, quando disse “questa sì che è una società”. Solo perchè aveva visto Pallotta vestito con la camicetta hawaiana… Il problema è che quando se n’è andato ha detto: “Se lo avessi saputo, non sarei mai tornato alla Roma“. A lui lo hanno fregato così, dicendo che doveva ammazzare Totti. E lui lo ha fatto, facendo la cosa più stupida che potesse fare, anche calcisticamente, perchè Totti ogni volta che entrava poi segnava…”

Stefano Carina (Radio Radio): “La Roma affronterà il Lecce che arriva da 3 sconfitte e un pareggio. A Praga sarà diversa dalla gara dell’Olimpico, perchè non segnerai dopo 43 secondi, ma hai il vantaggio della vittoria dell’andata. La partita vera sarà il derby, che giocherai con più giocatori in infermeria rispetto alla Lazio. Ma la strada di avvicinamento al derby è più agevole per la Roma che non per la Lazio… Per arrivare in Champions servono circa 70 punti, attualmente la proiezione della Roma è 53. Per arrivare a 70, ne devi fare 56 e questo significa che dovrai viaggiare a due punti a partita. E non è una cosa per niente facile. Non puoi permetterti più passi falsi, e cominciare a vincere gli scontri diretti… Smalling? Ha rinnovato il contratto per due anni, ha fatto tre partite e non si è più visto. Il problema tendineo è molto complicato, perchè va a toccare la cartilagine. Questo tipo di problema non lo puoi risolvere, ci devi convivere. E lui ha una soglia del dolore non altissima. Questo è un problemone per la Roma…”

Furio Focolari (Radio Radio): “I recuperi di Dybala e Sanches sono molto importanti per la Roma, Dybala è fondamentale, ma anche Sanches, se stesse bene…ma non sta bene. Rientra sì, ma in che condizioni? Non sono pronti entrambi per giocare 90 minuti, ma Dybala se ti dà 45 minuti di alto livello, puoi mettere subito la partita nel cassetto. Sanches non penso che verrà buttato nella mischia, nemmeno nel derby…Infortuni? C’entra anche la preparazione atletica, perchè ci sono squadre che ne hanno spesso, e altre come l’Inter che non ne ha mai…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Il Lecce era partito meglio del suo potenziale, ora sta pagando un po’. Ma è una buona squadra. Affrontata però nel suo peggior momento non deve rappresentare un ostacolo per la Roma. Non è scontata, ma la Roma è destinata a vincerla nonostante le assenze e la condizioni di alcuni titolari…è il momento migliore per affrontare il Lecce. Sono tre punti importanti, e la Roma non può fallire, altrimenti resta staccata perfino dall’Europa che conta meno…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Io andrei partita per partita, mettendo la squadra migliore senza guardare troppo avanti. Lukaku mi sembra insostituibile, sarebbe importante che Dybala ti faccia almeno un tempo buono, a tutta, per poi dare spazio a Belotti. Mi sembra tornato a fare fatica quando entra, e dargli fiducia in coppa mi sembra importante. Devi provare ad arrivare al derby carico a pallettoni…Non so dove siano finiti Smalling, Spinazzola, Pellegrini…Gli infortunati delle altre squadre tornano, nella Roma invece non si sa mai. E non si sa nemmeno a chi dare la colpa. E’ fondamentale recuperare i calciatori a tempo pieno…”

