Smalling e la Roma verso l’addio a gennaio 2024

AS ROMA NEWS – La Roma pensa di aver fatto tutto il possibile per rimettere Chris Smalling in sesto. Il piano di recupero, durato diverse settimane nel corso delle quali il centrale inglese ha alternato riposo a sedute di fisioterapia, dovevano essere il percorso migliore per arrivare alla risoluzione del problema.

E che la scelta fosse quella migliore è stato ribadito al calciatore anche dopo il consulto effettuato in Inghilterra un paio di giorni fa. Smalling però avverte ancora dolore, e per questo non se la sente di aumentare i carichi di lavoro. Da qui l’insoddisfazione del club giallorosso, sia lato squadra (Mourinho), sia lato società (Tiago Pinto).

Malumori che stanno spingendo il general manager a riflettere sul futuro del calciatore: Smalling compirà 34 anni il prossimo 22 novembre, ed è legato alla Roma da un contratto, fresco di rinnovo, che scadrà a giugno 2025. L’idea di chiudere il rapporto con il difensore ex United il prossimo gennaio è sempre più viva nella testa di Tiago Pinto che ora aspetta solo l’offerta migliore dall’Arabia.

Molto dipenderà da Smalling, che salterà Lecce, Slavia Praga e Lazio: la speranza della Roma è che il calciatore possa tornare abile e arruolato per dopo la sosta di metà novembre. A quel punto spetterà all’inglese far ricredere tutti e tornare il leader difensivo affidabile delle scorse stagioni.

Fonti: La Repubblica / Il Messaggero / Leggo