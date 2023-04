“ON AIR!” – PIACENTINI: “Zalewski su Leao? Lo arrestano per vagabondaggio”, FOCOLARI: “Un suicidio giocare con la difesa a quattro”, CENTO: “Poco sottolineato l’attaccamento alla maglia di Dybala “, CORSI: “Mai visto un Inter-Juve del genere, c’è qualcosa sotto”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “Inter-Juventus? Un vomito… Roma-Milan? Se Leao decide di vincere una partita, ci sono poche squadre che riescono a tenergli botta, lo abbiamo visto pure contro il Napoli. Ma a me il giocatore che preoccupa di più è Brahim Diaz, un calciatore che sa galleggiare benissimo tra la linea di centrocampo e quella d’attacco, e tra l’altro centralmente, che è proprio il tipo di lettura che sbaglia la Roma. Il Milan esprime un quadro offensivo molto importante, e toccare troppo i nostri tre difensori può essere un problema. Forse quello che tocca di meno è Kumbulla centrale, con Mancini a destra e Ibanez a sinistra. Ma Kumbulla l’ultima volta che ha giocato centrale ha sofferto Dessers, e questo non mi fa stare tranquillissimo… Io se gioca Kumbulla, mi aspetto Celik a destra e non Zalewski, e Matic-Cristante come coppia di centrocampo…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Visto lo Zalewski dell’ultimo periodo, sabato mi aspetto Celik titolare. Da quella parte c’è Leao, e Zalewski lo arrestano per vagabondaggio… lui li ha sofferti tutti ultimamente. Poverino, gli mancano proprio i movimenti da difensore esterno. Se tutte le squadre ci attaccano sempre da quella parte lì ci sarà un motivo. Celik mi sembra un giocatore più di ruolo… Non pensavo che lo avrei mai detto, ma lì Karsdorp sarebbe stato più utile per corsa e fisico…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Inter-Juventus? Ho pensato a una combine, l’Inter non ha fatto niente, un tiro e un gol. La Juve non ha fatto niente, zero, mai tirato in porta, mai fatto pressing. Una cosa assolutamente atipica, specie per una semifinale. Qualcuno avrà detto alla Juve “fermati qua, non puoi vincere la coppa per quello che sta succedendo“. Sono convinto. Mai visto un Inter-Juve del genere, non ci crederò mai. Io ci vedo la mano di qualcuno, c’è qualcosa che non quadra… La Roma? Ma vi rendete conto che abbiamo un attaccante che in campionato non ha mai fatto un gol? Il Gallo non si può guardare manco disegnato, e Abraham ancora peggio di lui. Ma come fa uno come Mou ad avere gente del genere? Ma lui che c’entra? La cosa più grave è che i tifosi se la prendono con lui e non con chi ha portato questi…”

Daniele Lo Monaco (Radio Romanista): “Io credo che Dybala sarà sicuramente a disposizione di Mourinho per Roma-Milan, e andrà in panchina. E’ l’utilizzo migliore che puoi farne ora, lo mandi in campo nell’ultima mezz’ora e può essere decisivo…”

Paolo Cento (Rete Sport): “Dybala? Secondo me se è in condizione di farlo, magari non tutti e 90 minuti, ma una partita che vale la Champions League chi è abile secondo me verrà gestito con intelligenza di Mourinho. E’ stato poco sottolineato l’attaccamento alla squadra dimostrato dal giocatore, con Dybala che zoppicava vistosamente, e i compagni che continuavano a passargli la palla. Secondo me stringerà i denti come tutti gli altri, perchè ora arrivano 4 finali che dobbiamo affrontare al massimo…”

Francesca Ferrazza (Centro Suono Sport): “Tutti gli annunci sui rinnovi sono stati messi in stand by, anche quello di Smalling che è praticamente fatto non è stato annunciato. Non mi sorprenderei se ci fosse un patto interno: si è messo tutto in una bolla per finire al massimo questa stagione. Poi sarà un giugno veramente di fuoco, si riapriranno tutti i discorsi sui rinnovi, sul mercato e sul futuro dell’allenatore…”

Mimmo Ferretti (Tele Radio Stereo): “I bioritmi sono dalla parte del Milan, e la Roma dovrà fare a meno di calciatori importanti. Lì dietro sono dolori, come la metti la metti, e dovrai puntare tutto su una difesa di squadra al di là di chi giocherà… Un portiere arriverà di sicuro, c’è bisogno di migliorare il parco, la Roma di fatto non ha un secondo portiere perchè altrimenti qualche partita l’avrebbe giocata…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Se Leao è nella giornata giusta, è inarrestabile. Lo devi limitare, isolandolo e non dandogli campo. Se riesci a fargli una marcatura a uomo che lo innervosisce, sarebbe la cosa migliore. Mou con quelli a disposizione deve monitorare sempre quella fascia, che il punto di forza del Milan. Rischiare Dybala? Io aspetterei, lui e Smalling danno garanzie. Anche Rui Patricio è più tranquillo quando c’è Smalling, trae anche lui grande beneficio dalla presenza dell’inglese. Io sarei più propenso a non rischiare e ad arrivare a giovedì nelle condizioni migliori…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Se il Milan perde con la Roma rischia, perchè poi c’è la Lazio… Situazione incredibile, ci sono squadre che possono fare risultati meravigliosi o perdere tutto. Fare scelte in questo momento non è facile. Bisogna chiedere ai giocatori un surplus incredibile, ma arrivati a fine stagione non è facile… Il Leao di questo periodo qui è incontenibile. Io penso che giocare con la difesa a quattro sarebbe un suicidio contro questo Leao qua… Serra? Fatto grave, episodio brutto, un arbitro non si può permettere di fare quello che ha fatto Serra. Che l’avesse fatta fuori dal vaso era evidente a tutti. Però la squalifica di Mourinho ci doveva essere, perchè il suo comportamento è stato esagerato…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Serra deferito? E’ una cosa rara per un arbitro, c’è stato un comportamento sbagliato, che diventa inaccettabile per chi dovrebbe portare serenità in campo, anche se spesso il quarto uomo viene messo sotto pressione dalle panchine. La reazione però non è ammessa e vieni punito, ma l’arbitro certe cose non deve farle…”

