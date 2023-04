Allegri furioso attacca Marotta e l’Inter: “Siete delle me**e, ma tanto arrivate sesti”

ALTRE NOTIZIE – L’eliminazione della Juventus dalla Coppa Italia, battuta per 1 a 0 a San Siro dall’Inter nel match di ritorno, accende gli animi in casa bianconera.

Il più furioso di tutti sembra essere stato l’allenatore Max Allegri che, riferisce Sportmediaset.it, avrebbe insultato pesantemente Marotta e Baccin, vice ds nerazzurro, negli spogliatoi del Meazza al termine della partita.

“Siete delle me**e, ma tanto arrivate sesti“, avrebbe detto il tecnico bianconero prima di entrare nello spogliatoio.

Poi, una volta raggiunti i suoi ragazzi, il tecnico ha detto ai calciatori: “Dobbiamo arrivare davanti a loro in campionato, non dobbiamo mandarli in Champions“.

Fonte: Sportmediaset.it