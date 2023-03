“ON AIR!” – FERRETTI: “La Real Sociedad? La quarta in Serie A più forte di quella della Liga”, CENTO: “Stasera mi accontenterei di un 2 a 0”, PRUZZO: “Se ti fai ingolosire, rischi di perderla”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Non mi spaventa l’approccio alla partita di stasera da parte della Roma, paradossalmente mi preoccupa molto di più l’approccio a Roma-Sassuolo, specialmente se stasera la squadra dovesse fare un bel risultato. Questa è una squadra che tende ad ammorbidirsi in questo genere di situazioni. Formazione? Quando c’è un undici che sembra annunciato c’è sempre una sorpresa…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Il Milan ha vinto uno scudo ed è ai quarti di Champions, e noi ci paragoniamo a loro perchè sono incostanti come noi…ma che dite? Io magari avevo vinto uno scudetto l’anno scorso e ora ero ai quarti di Champions… Sulla volontà dei nostri giocatori non dico nulla, ma è giusto volere qualcosa in più, altrimenti succederà una partita dove non vanno al massimo e torneremo a rompergli le scatole. A me la cosa del “che dobbiamo vincere, tanto è la storia nostra” non la sopporto…ma che vuol dire? La Roma ha vinto, poco, ma lo ha fatto quando c’erano presidenti che mettevano i soldi. Senza mafia calcistica al potere potevamo vincere altri tre scudetti. Per farlo però servono soldi e presidente…”

Francesca Ferrazza (Centro Suono Sport): “Nessuno crede al doppio centravanti, chissà che invece non possa essere la mossa a sorpresa di Mourinho per stasera. La strada presa da Mou, il suo voler cambiare una certa mentalità mediocre in cui si adagiano storicamente i giocatori della Roma, deve essere un’eredità da non disperdere se e quando l’allenatore andrà via. Tra un anno o dieci, la strada presa non va abbandonata, solo così si crescerà definitivamente, cambiando il dna di questo club…”

Paolo Cento (Rete Sport): “Stasera mi accontenterei di un due a zero, un risultato classico che ti metterebbe tranquillo per il ritorno, senza mollare la presa. Tornare alla difesa a quattro stasera? No, non ci credo. Penso però che possa esserci qualche novità, Mou checchè se ne dica è un grande tecnico, potrebbe tentare un’innovazione. Sono molto curioso della formazione, sono convinto che non sarà una Roma scontata. Abraham? Penso che abbia mercato. Icardi al suo posto? Ci sta, è uno di quei nomi che puoi prendere. Mi auguro però che con la Champions si abbia la possibilità di spendere e di prendere un attaccante che possa aprirti un mini-ciclo. Io non sottovaluterei Belotti, al suo fianco gli metterei uno di 24-25 anni, così avresti un attacco assortito. Icardi mi sembra più una riserva di lusso…”

Mimmo Ferretti (Tele Radio Stereo): “Roma più forte della Real Sociedad? La quarta della Liga è più forte della quarta della Serie A? Io penso di no. Come valori tecnici assoluti la Roma li ha migliori rispetto alla Real Sociedad. Se pensi a Dybala, nella Real Sociedad fai fatica a trovarne uno uguale, tranne David Silva che però il meglio lo ha già dato. Io penso che la quarta squadra del campionato italiano sia più forte della quarta del campionato spagnolo…”

Stefano Carina (Radio Radio): “Sfida allo specchio, si sfidando due squadre simili. La Real Sociedad fa più possesso palla della Roma, non hanno mai subito gol in Europa League, hanno vinto all’Old Trafford. Di solito fa meglio in trasferta, che non in casa. E’ una squadra ostica, che ti fa giocare male, ha giocatori di qualità come David Silva, Oyazabal, e questo Sorloth che era stato accostato alla Roma prima di Abraham. Roma non fortunatissima nel sorteggio, come figurine è più forte, ma le possibilità sono 50 e 50…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “La Real Sociedad è una squadra molto fastidiosa, Roma sfortunata nel sorteggio, è una squadra contro cui è difficile giocare. La Roma ha più talento ed esperienza, ma non sarà facile specie nella gara di ritorno. E’ una partita vera, e anche una gran bella sfida. La Roma è più forte come calciatori, ma gli spagnoli sono un avversario temibilissimo e passare il turno sarebbe un risultato molto importante…”

Gianni Visnadi (Radio Radio): “Poteva capitare di meglio come sorteggio, ma lo penserà anche la Real Sociedad che deve affrontare la Roma, una squadra che ha grandi giocatori e Mourinho, e che ha vinto la Conference League. Partita difficile, la Roma deve cercare la qualificazione all’Olimpico, perchè al ritorno sarà dura. Sono stato in quello stadio, vi posso assicurare che il pubblico è particolare. La Roma si gioca la qualificazione questa sera…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Mi auguro che la squadra mantenga la concertazione e abbia l’umiltà di giocare come contro la Juventus. Se ti fai ingolosire, rischi di perderla. Serve grande attenzione, non concedere niente e aspettare il momento giusto per fare male all’avversario, altrimenti te la rischi tanto…”

