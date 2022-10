“ON AIR!” – ROSSI: “Sarebbe grave non vincere oggi”, CORSI: “Match di un’importanza clamorosa”, PRUZZO: “Trappolone”, FOCOLARI: “Tare? Inesattezze gravi per un dirigente”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Augusto Ciardi (Tele Radio Stereo): “Pellegrini, Zaniolo e Abraham per ragioni diverse stanno andando tutti e tre molto male in campionato, e sono tre giocatori fondamentali per la Roma. La Lazio ieri ha perso Immobile, e senza di lui non avrebbe mai segnato giocando per tre giorni di fila…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “La partita di stasera è di un’importanza clamorosa. Al di là del fatto che la Roma deve vincere sempre, se stasera dovessimo battere la Samp saremmo quarti in classifica, a un punto dal Milan e a quattro dalla prima in classifica. Se per sbaglio dovessimo vincere saremmo davanti alla Lazio dei miracoli…ma com’è possibile, se abbiamo un allenatore bollito, una squadra che non sa giocare a pallone, giocatori rotti, senza una trama di gioco… Tare? Gli mando un grande abbraccio. Sono tutti falliti secondo lui, tranne la Lazio che ha il debito più alto nella storia del calcio. Lotito ha dovuto scomodare il premier Berlusconi, amico per questioni politiche, per farsi spalmare in un quarto di secolo i suoi debiti…roba che la Lazio non era fallita, ma stra-seppellita…E Tare viene a dire agli altri che sono falliti. Altri che fra l’altro hanno un sacco di soldi. E’ una cosa da ridere. E dopo parla anche della Conference: se mai la Lazio dovesse andare in quella coppa e non dovesse vincerla, che succederebbe? Le battute ci stanno, ma dire delle cose così stupide no, vanno addirittura contro di lui e il suo presidente…”

David Rossi (Rete Sport): “Siamo alla decima di campionato, e si possono cominciare a dire delle cose: si è capito che quando incontri le squadre della seconda colonnina devi vincere, e questo è il monito per stasera. Sono punti che poi fatalmente fai fatica a riprendere. La Samp ha tre punti, è ultima in classifica e stasera devi vincere. Se ci preoccupiamo in maniera esagerata dell’ultima in classifica, allora che dobbiamo fare quando incontreremo il Napoli domenica? Che facciamo, non ci presentiamo? Ok, rispetto per l’avversario, manca Dybala, però quelli che abbiamo mi sembrano più che sufficienti per prendere i tre punti stasera. E se non lo facessero, sarebbe una grave mancanza…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Se devo basarmi sui cosiddetti bioritmi, io stasera partirei con Belotti, dei tre attaccanti è quello che sta meglio. Fra Zaniolo e Abraham, Nicolò dovrebbe essere più fresco e avrebbe qualcosa in più. Ma è una scelta molto complicata, qualcuno sarà scontentato. Se stasera giocassero Zaniolo e Belotti e dovessero fare bene, poi come potresti cambiare per Roma-Napoli… Poi per Abraham rischia di diventare una bocciatura quasi definitiva…Io sinceramente ripartirei col doppio attaccante, con Abraham e Belotti…”

Andrea Pugliese (Rete Sport): “Il 3-5-2 è una soluzione in più che ha soddisfatto a metà Mourinho. Se dovessi essere sincero, molto meglio Belotti, e non solo per il gol, ma anche per la voglia. E’ un giocatore in crescita, mentre Abraham fatica a trovare la squadra di casa. Con Zaniolo di nuovo un campo penso che si tornerà ai due trequartisti dietro la punta. Davanti vediamo chi sceglierà Mou, potrebbe anche confermare Abraham e dargli un’altra chance. A lui bisogna continuare a dargli fiducia, perchè ha dimostrato di essere un giocatore importante. Io gli darei altre tre occasioni: oggi, contro il Napoli e contro l’Helsinki. La coppia di esterni? Secondo me la migliore in assoluto è proprio quella che c’è adesso, con Spinazzola a sinistra e Zalewski a destra…”

Mimmo Ferretti (Tele Radio Stereo): “Per la Roma è il momento di dare un segnale, non solo al campionato, ma anche a sé stessa. Oggi devi legittimare le tue ambizioni. Se non riesci a portare a casa i tre punti contro l’ultima in classifica, dovresti rivedere le tue ambizioni e ovviamente al ribasso. Il dualismo Abraham-Belotti? Il Napoli ha tre centravanti e nessuno si preoccupa di dire perchè non gioca Simeone, Raspadori o Osimhen. Quello è un punto di forza per la squadra. In questo momento chi sta meglio? Belotti? E allora gioca Belotti. Sta meglio Abraham? E allora gioca Abraham. Senza stare a dire perchè non gioca quell’altro…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Ho visto Verona-Milan, e mi preoccupa molto per Samp-Roma di stasera. E’ la prima ufficiale di Stankovic a Marassi, gioca contro Mou che è stato suo allenatore…è una trappolona clamorosa… Se parliamo di campi disastrati, Marassi è il numero uno…”

Tony Damascelli (Radio Radio): “Le parole di Tare? Lui, come Commisso, dovrebbe sapere che si possono portare in tribunale chi viola le regole, e loro forse vengono da un’altra epoca… Il cacio mondiale è nelle mani della finanza, se esistono delle violazioni basta denunciare, ma non nei convegni con gli studenti, ma nei tribunali. Altrimenti si fa la parte degli arruffapopolo… Sampdoria-Roma? E’ un trappolone come ha detto il bomber, ma la Roma può vincerla…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Il terreno dell’Olimpico è un problema sia per la Roma che per la Lazio. Un tempo si giocava con i lanci lunghi, ora invece si gioca con cento passaggi prima di arrivare in porta. Sarri spesso fa pipì fuori dal vaso, ma non ieri. Lui non ha detto che non ha vinto per il campo, ha detto solo che su quel terreno non si può giocare, e anche Mourinho lo ha detto tempo fa: il problema esiste, e andrebbe risolto. Le parole di Tare? Si dovrebbe documentare: una società è fallita se non è in grado di pagare i suoi debiti. Finché si fanno ricapitalizzazione, non sono società fallite. Quello che ha detto Tare è tecnicamente sbagliato, e questo è grave per un dirigente… Sampdoria-Roma? Partita più difficile di quello che sembra. Sulla carta non ci dovrebbe essere match, ma chi gioca il giovedì poi rischia di essere stanco. La Samp ha un allenatore nuovo, un ex Lazio, e li caricherà al massimo. Se poi la Roma gioca al meglio, allora vince…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Sampdoria-Roma? Partita non semplice, è un’occasione per la Roma che deve restare agganciata a quelle davanti. Ieri hanno vinto tutte, tolto il pari di Lazio-Udinese. Il giocatore della partita deve essere Zaniolo, gli occhi sono puntati su di lui, vediamo che succede…”

Redazione Giallorossi.net

