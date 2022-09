“ON AIR!” – PIACENTINI: “Scaloni mezzo laziale, comincia a infastidirmi”, CORSI: “La storia dei giocatori in anticipo con l’Argentina è una fake news”, FOCOLARI: “Inter-Roma? Chi perde finisce nei guai”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Mamma mia che partita brutta ieri, e l’Italia ha vinto pure…Il girone era difficile? Ma Germania e Inghilterra stavano pensando a tutt’altra cosa, loro partecipano ai mondiali. Cristante è stato uno dei migliori, anche contro l’Inghilterra. La storia di Scaloni? E’ una fake news, Di Maria l’ha già smentita…”

David Rossi (Rete Sport): “Abbiamo spezzato le reni all’Ungheria: ci hanno regalato il gol del vantaggio, poi abbiamo raddoppiato, ma se Donnarumma è stato il migliore in campo significa che c’è qualcosa che non va… Quella di oggi è una giornata importante, sapremo se Dybala giocherà o meno, se dal primo minuto o a partita in corso. Noi facciamo il tifo affinché l’Argentina stia 6 a 0 dopo i primi venti minuti e non ci sia bisogno che entri Dybala in campo…Lukaku? Se non sta al top, lo Smalling di Roma-Atalanta non dico che non gli fa toccare una palla, ma ti dico ben venga…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “La storia dell’Argentina che vuole prima i suoi giocatori? A me sto Scaloni, che è pure mezzo laziale, comincia a infastidirmi…A me sta cosa che già l’hanno pensata, mi fa pensare che lo faranno. Attenzione all’ultima giornata, a quello che succede: attenzione alle ammonizioni, alle squalifiche… Il campionato non è già regolare, figuriamoci mandando via i giocatori così, ad minchiam… Se tu instilli questa cosa nella testa del giocatore, poi a quello gli verrà il dolorino prima della partita, oppure mgari sarà in diffida e si farà ammonire la partita precedente…”

Jacopo Aliprandi (Rete Sport): “Oltre a Mourinho servirebbe una figura forte all’interno dello spogliatoio della Roma, perchè spesso il tecnico non può usare certe espressioni o certi toni. Servirebbe un De Rossi, uno che può fare le veci di Mourinho e metterci quell’aggressività che Mou non può utilizzare in certi frangenti…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Questa cosa dell’Argentina che vuole i suoi calciatori prima del previsto è una cosa che andrebbe vietata. Se tutti i ct facessero così e chiedessero ai club di mandare i propri giocatori una partita prima, tu il turno di campionato non lo potresti giocare. E’ ovvio che non si può fare, a meno che non si rinvia l’ultima giornata di campionato prima del Mondiale…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Lukaku potrebbe partire dalla panchina, dipende anche da come starà Lautaro. Bisogna tenere conto che l’Inter tre giorni dopo si giocherà tutto contro il Barcellona, e far giocare Lukaku può essere un rischio…”

Furio Focolari (Radio Radio): “La richiesta dell’Argentina di avere i calciatori una giornata prima della pausa per il Mondiale? Indiscrezioni sciocche e sbagliate, è anche inutile parlarne, non si può fare, ci sono dei regolamenti. Lukaku? Penso che giocherà almeno un tempo. Però il dilemma dell’Inter è chi giocherà al posto di Brozovic? Io spero che Inzaghi abbia il coraggio di inserire il sostituto naturale, Asllani è da mettere al posto di Brozovic. Partita molto incerta, ci sono valori importanti per entrambe: chi perde finisce nei guai, l’Inter di più perchè ha un punto in meno. Diciamo che la differenza è che il pari andrebbe bene alla Roma, ma non all’Inter…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “L’Inter ha più responsabilità, ha più cose da giocarsi, anche se la Roma non può permettersi di stare troppo dietro visto com’è andata con l’Atalanta. Io credo che sarà una partita equilibrata per i valori in campo, certamente l’Inter ha il pensiero di giocare dopo tre giorni un’altra partita decisiva…”

