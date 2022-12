“ON AIR!” – CORSI: “Smalling all’Inter? Mou il giorno dopo va a casa”, PIACENTINI: “Pinto non si piega ai capricci dei giocatori”, FERRAZZA: “Gattuso? Secondo me alla Roma farebbe bene”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “L’agente di Smalling si muove verso l’Inter. Tanta roba la Roma ultimamente eh… Se il procuratore va dall’Inter sulle orme di Mkhitaryan, è perchè vuole avere più soldi dalla Roma, che immagino glieli darà. Altrimenti lasciamo stare…se la Roma fa una cosa simile, Mourinho il giorno dopo va a casa…”

Paolo Cosenza (Centro Suono Sport): “S_ malling guadagna 3,8 milioni, è a fine carriera, ha 33 anni, e questo è il suo ultimo contratto importante. Penso che chiederà almeno 4 milioni di euro per rinnovare, ma io non sono convinto che la Roma offrirà un biennale a un calciatore di 33 anni, questo è quello che temo. Se dovesse partire Smalling, poi di difensori centrali te ne servirebbero due…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Depay? Se c’è una certezza, è che nel mercato non ci sono certezze. Ci sono idee, suggestioni… Su Smalling c’è bisogno che il calciatore sia d’accordo a prolungare. Le notizie che arrivavano ieri da Milano è che l’entourage del giocatore si era proposto all’Inter perchè la Roma ritiene giusto prolungare di un anno, visto che il giocatore va per i 34 anni. L’entourage si sta guardando intorno per capire se c’è la volontà da parte di un altro club di fargli un contratto migliore. Se tu hai 34 anni, un club che ti offre due anni si fa preferire a chi te ne fa un anno. Potrebbe anche essere una mossa dell’agente per spingere la Roma a fargli un biennale. A me piace questo modo di trattare della Roma, una società che non si piega ai capricci dei giocatori, a prescindere dall’importanza. E temo che succederà anche per Zaniolo, ci sarà il rischio concreto di perdere il giocatore, o a giugno o a scadenza…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Depay me lo prenderei. Smalling? Deve deciderei lui. Lui negli ultimi anni ha fatto un anno sì e un anno no. Se lo prendi nell’anno sì, hai fatto bingo, ma se lo prendi nell’anno no…”

Francesca Ferrazza (Centro Suono Sport): “Gattuso secondo me è un allenatore che sa lavorare e che in una piazza come Roma farebbe bene. A me piacerebbe vederlo un giorno sulla panchina della Roma. Ma con questo non dico che manderei via Mourinho per prendere Gattuso…”

Mimmo Ferretti (Tele Radio Stereo): “Depay? Il Barcellona te lo darebbe a due milioni, ma come stipendio mi sembra difficilmente avvicinabile alla Roma. E’ un attaccante molto tecnico, è una seconda punta: non so se è uno che ti risolverebbe i problemi della Roma. Su Smalling, il futuro è nelle sue mani. Se tu ritieni di non voler pareggiare l’offerta dell’Inter, allora mi devi portare qualcuno che lo rimpiazzi, che sia bravo quanto lui e che sia più giovane…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Solbakken? Spero che sia un’ottima alternativa, che possa addirittura scalzare uno dei titolari. Oppure potresti trasformarlo in un esterno di fascia alla Perisic, che ti faccia tutta la fascia con qualità. Se puoi inquadrarlo in quel ruolo lì sarebbe perfetto, perchè sulle fasce non hai propulsori. Il ragazzo avrà tante motivazioni che andranno alimentate e non tolte…”

Redazione Giallorossi.net

