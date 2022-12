Smalling come Mkhitaryan? Se l’Inter alza l’offerta, niente rilanci di Pinto. Ma il giocatore…

AS ROMA NEWS CALCIOMERCATO – La Roma rischia seriamente di perdere Chris Smalling, il baluardo difensivo della retroguardia giallorossa, arrivato a pochi mesi dalla scadenza del suo contratto.

Il centrale inglese molto presto sarà libero di firmare per un altro club, a meno che non decida di far scattare l’opzione di rinnovo automatico con la Roma.

L’agente del calciatore, dopo un colloquio avuto con Tiago Pinto, ha cominciato a muoversi in direzione Inter per capire se i nerazzurri sono disponibili ad offrire un contratto migliore al proprio assistito.

Ed ecco che dunque comincia ad aleggiare lo spettro di un nuovo caso Mkhitaryan: i nerazzurri potrebbero offrire a Smalling un contratto biennale a cifre più alte di quanto il giocatore percepisce attualmente in giallorosso. A quel punto però la Roma lascerebbe partire il calciatore, non essendo intenzionata ad alzare la propria offerta.

Il futuro è dunque tutto nelle mani di Smalling: il giocatore è molto riconoscente alla Roma, che lo ha aspettato nonostante i guai fisici, e questo potrebbe avere un peso nella scelta sul suo futuro. Il difensore inglese comunque prenderà una decisione solamente nelle prossime settimane.

